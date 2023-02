Pirotehničari su morali pregledati teren da policija provede istragu: 'Izgubljena su dva života'

Pogibija dvoje pirotehničara u Lici, na području grada Perušića velika je tragedija, svima nam je jako žao svog toga. Izgubljena su dva života, koliko znamo, žena je prilikom razminiravanja terena naišla na minsko- eksplozivnu napravu i od posljedica njenog aktiviranja na mjestu je preminula. Muškarac je zadobio teške ozljede, hitna je pomoć odmah pozvana, ali je na putu do bolnice u Gospiću preminuo.

Što se točno dogodilo i o kakvim je minsko - eksplozivnim sredstvima točno riječ, bit će poznato nakon što policija provede istragu. No, da bi djelatnici policije mogli izići na teren, kolege pirotehničari morali su pregledati dio terena i osigurazi im pristup kako se ne bi dogodila jpoš veća tragedija. To je protokol po kojem se u ovakvim situacijama postupa. Do okončanja istrage, mi možemo samo nagađati što je uzrokovalo tragediju, obzirom na saznanja koja imamo o tom terenu, pa možemo reći da je vjerojatno možda riječ o protupješačkoj mini, ali može biti i da je riječ i o protutenkovskoj. Sve što bismo sada rekli bilo bi čisto nagađanje, a za tim nema potrebe.

Također, poznato je koja je tvrtka na tom području u procesu razminiravanja, no i oni imaju podizvođače, tako da bi iznošenje nekih detalja koji nisu provjereni samo dodatno otežalo situacija koja je ionako teška i bolna za sve, najviše za obitelji poginulih - kazao nam je Nikša Bogdanić, načelnik Hrvatskog centra za razminiranje i dodao da će sve biti poznato nakon završetka očevida kada će policija objaviti rezultate istrage. Kazao je da je riječ o brdsko-planinskom području Like, udaljenom od naselja gdje je posao razminiravanja trajao već neko vrijeme i gdje nije bio veliki broj pirotehničara na terenu u ovom trenutku.

Najveći posao razminiravanja trenutno se provodi na području Šibensko - kninske županije, obzirom na vremenske uvjete i činjenici da su na tom obalnom području sada bolji uvjeti za posao razminiravanja. U Lici se, dakle, nalazi manji broj pirotehničara - kazao nam je Nikša Bogdanić.

Kako neslužbeno doznajemo, koncesiju za razminiranje terena na tom je području imala tvrtka Zeleni kvadrat iz Dugog Sela, no poginuli pirotehničari bili su djelatnici podizvođača te tvrtke. Poginula pirotehničarka radila je za tvrtku Cor, a preminuli joj kolega bio je dugogodišnji djelatnik tvrtke Tetrazen. Riječ je o Josipi Bošković (35) iz Požege i Igoru Kirinu (44) iz Pitomače.

