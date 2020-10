Pilsel: Napao me i vrijeđao usred restorana, Glasnović: Tako je pričam s ljudima

U ponedjeljak oko 16 sati došlo je do incidenta u restoranu u središtu Zagreba, a kako doznajemo obračunali su se bivši saborski zastupnik Željko Glasnović i novinar, aktivist i teolog Drago Pilsel. O svemu je na Facebooku izvijestio sam Pilsel napisavši "Upravo me na javnom mjestu napao general Željko Glasnović. Čekam dolazak policije".

U razgovoru za Večernji list Pilsel je potvrdio kako je došlo do incidenta od kojeg još osjeća strah.

"Ja sam mirno sjedio za svojim stolom u restoranu Antin Gaj u Ulici Kneza Mislava. No, u jednom trenutku počeo mi se približavati Željko Glasnović. Vidio sam da ima agresivan gard i nešto je uzvikivao ali nisam ga najbolje razumio zbog žamora u restoranu. Ali, onda mi je došao skroz pred lice, nije imao masku i počeo me vrijeđati. Govorio je da podržavam ubojice hrvatskog naroda te da slobodno mogu popušiti Titov ku*ac", ispričao nam je Pilsel dodavši kako je cijelo vrijeme držao ruke na prsima i mirno govorio Glasnoviću da ga pusti na miru.

Video: Izjava Željka Glasnovića o vjeronauku

"Međutim on nije odustajao, vrijeđao me dobrih nekoliko minuta, zatim se vratio za stol, odjenuo jaknu i izletio iz restorana. Cijelo vrijeme bio sam u strahu od toga da će me udariti pa sam pozvao policiju. Policajci su napravili zapisnik i rekli su kako će kontaktirati Glasnovića te mu napisati kaznu za remećenja javnog reda i mira ako prizna nedjelo, a ako ne prizna da ćemo morati obojica ići na dokazni postupak na Prekršajni sud", kaže Pilsel.

Kontaktirali smo i Željka Glasnovića koji je demantirao da se išta ozbiljno dogodilo.

"Ništa se nije dogodilo. Prolazim kroz takve situacije svaki dan. Tako ja pričam s ljudima. Pilsel se očito prepao razgovora s hrvatskim vojnikom i generalom. To je svojstveno za sve mrzitelje Hrvatske", kazo je Glasnovic pa nastavio.

"Mrzitelji Hrvatske su moralni tifusari i ljudske krivotvorine kao novčanice od tri dolara. I meni svakodnevno na ulici prijete razne babe i feministice. Pokazuju mi srednji prst i mrmljaju nešto u svoje jugozomboidske brade pa nisam odmah na Facebook otišao kmečati Soroševcima da me obrane", izjavio je za Večernji list Željko Glasnović.

Kazao je i to kako ga još nitko iz policije kontaktirao (s njim smo razgovarali oko 18:00 op.a.)

"Samo neka zovu, ja ću se odazvati. Navikao sam na njihov tretman. Više sam sati na obavijesnom razgovoru proveo kod hrvatske nego jugoslavenske policije", poručio je.