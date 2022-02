Drama kod slijetanja: Zrakoplov se gotovo prevrnuo, repom dodirnuo tlo

Zrakoplov British Airwaysa bio je prisiljen prekinuti slijetanje na londonsku zračnu luku Heathrow zbog jakih udara vjetra uzrokovanih olujom Corrie.

Dramatična snimka koju su snimili promatrači prikazuje kako se zrakoplov njihao približavajući se pisti. U jednome se trenutku gotovo prevrnuo na bok kada se nagnuo na lijevu stranu, a netom prije ponovnog uzdizanja, repom je dodirnuo tlo, piše The Guardian.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario - happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT