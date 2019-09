Na pomolu novi rekord – vozaču prijeti čak 91.700 kuna kazne

Posegne li sud za najvećom mogućom kaznom, vozač star 49 godina koji je u Varaždinu izazvao prometnu nesreću mogao bi biti kažnjen s čak 91.700 kuna. U srijedu u 20.50 sati u ulici Miroslava Krleže u Varaždinu upravljao je osobnim vozilom iz smjera Jalkovečke ulice u smjeru Supilove, i na raskrižju sa Zagrebačkom ulicom nije propustio 41-godišnju pješakinju koja je u tom trenutku prelazila kolnik po obilježenom pješačkom prijelazu i za vrijeme upaljenog zelenog svjetla na semaforu za pješake.

Uslijed udara pješakinja je pala na kolnik. Nakon kraćeg vremena muškarac se s vozilom udaljio s mjesta događaja, a da nije pričekao dolazak policije, no naknadno je pronađen u Gornjem Kučanu. Zbog vidnog utjecaja alkohola ponuđen mu je alkotest koji je kategorički odbio, kao i ponuđeni liječnički pregled i izuzimanje krvi i urina radi analize na alkohol.

Utvrđeno je i da je upravljao vozilom u vrijeme kada mu je vozačka dozvola oduzeta, da je na vozilu istekao rok važenja prometne dozvole, da nema sklopljenu policu osiguranja i da kao vlasnik vozila nije u propisanom roku odjavio vozilo! Zbog sumnje da će nastaviti s činjenjem prekršaja, doveden u Policijsku postaju Varaždin i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola.

– Za počinjene prekršaje vozaču prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do čak 91.700 kuna ili izricanje kazne zatvora u trajanju do 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 24 mjeseca. Također, po pravomoćnosti odluke o prekršajima, odredit će mu se i 21 negativni prekršajni bod, zbog čega mu slijedi i poništenje vozačke dozvole – najavljuju u PU varaždinskoj.