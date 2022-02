Petrović se sumnjiči da je Vuknića ubio, a tijelo bacio

Petar Vuknić (41) iz Splita, optužen da je pripadao kriminalnoj skupini koju je predvodio Željko Raić, a kojoj se na teret stavljaju iznude, paleži, pokušaj ubojstva, trgovina narkoticima... ubijen je u subotu, a za njegovo ubojstvo osumnjičen je Dragomir Petrović Buvel (50).

Namamio ga pozivom

Kako je priopćila splitska policija, sve je počelo 3. veljače kada su se dva muškarca telefonski dogovorila da se nađu. Tog su dana zajedno i viđeni na području Splita, no dan poslije prijavljen je nestanak obojice. Tko je prijavio nestanak Vuknića i Petrovića, nije poznato, no kako je riječ o osobama koje su policiji već dobro poznate, za njima je odmah organizirana potraga.

Tijekom subote na području Splita nađen je automobil koji je jedan od njih koristio, a istoga dana Petrović se sam predao policiji. Nakon toga je u subotu oko 18.30 sati na području Malačke nađeno i Vuknićevo tijelo te je počeo očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Prvenstveno se traži motiv, jer Petrović je trebao biti svjedok u postupku protiv skupine Željka Raića. On je prema pisanju Slobodne Dalmacije u nedjelju ispitan na policiji, nakon čega mu slijedi ispitivanje na tužiteljstvu te dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Splitu.

Njega se, navodi Slobodna Dalmacija, sumnjiči da je namamio Vuknića kojeg je nazvao 3. veljače te je tražio da se nađu pred jednim hotelom na splitskom Žnjanu. Nakon toga su sjeli u njegov Smart te su se vozili do Malačke na području Kaštel Starog, a tijekom te vožnje došlo je do svađe te je, kako se sumnja, Dragović hicima iz pištolja usmrtio Vuknića te se riješio njegova tijela. Potom se vratio u Split, gdje se sam predao policiji nakon što je shvatio da je prijavljen njegov i Vuknićev nestanak.

Navodno je odmah i priznao što je napravio te gdje je tijelo. Policija će s ovim slučajem zasigurno imati pune ruke posla, jer pitanje je što je motiv ovog ubojstva. Vuknić je kao pripadnik Raićeve skupine svojedobno priznao ono za što ga je USKOK teretio te je po nagodbi s USKOKom bio osuđen na tri i pol godine zatvora. No nakon što se to doznalo, u kriminalnom miljeu počelo ga se smatrati drukerom. On je to negirao u velikom intervjuu koji je svojedobno dao Slobodnoj Dalmaciji. Pojašnjavao je da nije nikog “drukao”, već da je priznao ono za što ga se tereti te da je za to osuđen.

Predomislio se

Tvrdio je i da mu nitko ne prijeti, a da je tako ostalo, tijekom suđenja Raiću i ostalima vjerojatno bi sjeo na klupu za svjedoke. No onda se odlučio žaliti na nagodbu koju je sklopio s USKOK-om, što je dosta neuobičajeno, jer takve nagodbe uglavnom postanu pravomoćne jer se smatra da optuženik na nagodbu pristaje radi manje kazne. Na koncu, žalba mu je prihvaćena te mu se trebalo suditi skupa s ostatkom Raićeve ekipe.

Inače, dio optuženika iz te priče također se nagodio, a sam Raić nedavno je izašao iz istražnog zatvora te je na predstojeće suđenje trebao dolaziti sa slobode. Dok je bio na Bilicama, u medijima su se pojavile fotografije iz njegove ćelije, pa se istraživalo i kako su mobiteli ušli u splitski zatvor.