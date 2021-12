Petrov: Gdje to piše u zakonu da će 10 posto potpisa otpisati

Predsjednik Mosta Božo Petrov u Dnevniku Nove TV komentirao je privremene rezultate referendumske inicijative, govoreći da organizacija referenduma može početi već u veljači.

- Kada ljudi govore da će 10 posto potpisa otpisati, gdje to piše u zakonu da će deset posto otpisati? Oni su do sada svaki put ukrali. Gdje su oni pokazali te potpise koji ne valjaju - kazao je Petrov.

- Iako on pokušava biti kul, poprilično se vidi koliko je predsjednik Vlade nervozan, objasnio je te dodao kako oni neće dolaziti na trg, ali očekuje da premijer bude jak na riječima i pri osnivanju povjerenstva i da se sve broji pred kamerama te da im pokaže koji potpis ne valja.

Kaže da nije protiv cijepljenja, ali je protiv COVID potvrda.

- Mislim da svatko mora imati izbor. Ja vam govorim kao liječnik i mišljenja sam da ljudi moraju imati izbor, a što se tiče rizičnih skupina - ja sam svojim roditeljima rekao da se cijepe. No, pitate li me trebam li cijepiti djecu – cijepio sam ih s BSG, MOPARu…no pitate li me treba li djecu cijepiti protiv COVID-19: ne, jer nemaju simptome, kazao je.

- Mi smo imali imamo apsolutistički način upravljanja u zadnje dvije godine, bez ikakvog legitimiteta. Ovakav Stožer koji nema apsolutno nikakav legitimitet donosi odluke koje nisu stručne, naglasio je Petrov.

Komentirao je i izjavu Arsena Bauka koji je kazao kako će prvo prvo referendumsko pitanje proći dvotrećinskom većinom, a drugo ide na Ustavni sud

- Želim vjerovati da će predsjednik Vlade poštivati ustavnopravni poredak i da će omogućiti referendum za oba pitanja. Ne da on to dovuče negdje do lipnja, nego ja to želim sada - kazao je.

Sve je moguće, ustvrdio je Petrov na pitanje misli li da će premijer i Vlada to pitanje odgađati do lipnja, a onda reći kako je došlo ljeto i da nam ne trebaju COVID potvrde

- Na nama je inzistirati, 400 tisuća ljudi je dalo svoj potpis pokazujući da nisu zadovoljni s ovim kako se upravlja. Mislim da bi gospodin Plenković trebao biti sretan radi ovoga što se događa. Malo mi je žao gledati predsjednika Vlade kojem je teško jer je 400.000 ljudi se izjasnilo za referendum. Pa to je demokracija, rekao je Petrov.

Cilj im nije ugasiti institucije, kaže predsjednik Mosta, već ih unaprijediti.

- Mi imamo situaciju da je glavna državna odvjetnica uhvaćena in flagranti da je spremila predmet. Ona je zalutala na tu funkciju, a ova Vlada koja se kune u te institucije digla je ruku da joj se produži mandat - kazao je Petrov.

