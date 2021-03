Petero zaposlenika otpušteno iz Bijele kuće zbog upotrebe marihuane

Bijela kuća priopćila je otpuštanje petero zaposlenika zbog upotrebe marihuane iako je prije nekoliko tjedana najavljena blaža politiku prema uporabi lakih droga.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki objavila je tweet kojim potvrđuje pet otpuštanja i to nakon što je objavljeno da su deseci djelatnika ili suspendirani ili je od njih zatraženo da daju otkaz ili su smješteni u posebni program rada na daljinu zbog prethodne upotrebe marihuane.

"Prije nekoliko tjedana objavili smo da je Bijela kuća surađivala sa sigurnosnom službom na ažuriranju pravila kako bi osigurala da upotreba marihuane u prošlosti neće automatski diskvalificirati osoblje iz službe u Bijeloj kući", izjavila je Psaki.

Od zaposlenika Bijele kuće se tražilo da priznaju da su pušili marihuanu "ograničeno", te da pristanu na testiranje na droge.

As a result, more people will serve who would not have in the past with the same level of recent drug use. The bottom line is this: of the hundreds of people hired, only five people who had started working at the White House are no longer employed as a result of this policy.