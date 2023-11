Pernarova školska odiseja: Glupira se, nemamo pojma što govori

Sreća da imamo Ivana Pernara jer nakon svakog njegova stupidnog performansa hvatamo korak s istočnim susjedom, gdje show program izvode gotovi svi: predsjednik, premijerka, gradonačelnici, TV voditelji, tenisači. Kao što je Vučić nedavno zabavljao djecu rezanjem parizera, tako danas Pernar zabavlja školarce pričom o rezanju spolovila. Kako je neki dan prenio portal vgdanas.hr, bivši saborski zastupnik i poznati cinker pojavio se pred Srednjoškolskim centrom u Velikoj Gorici gdje se okupilo mnoštvo učenika kojima je rekao: "Došao sam s ciljem da potaknem djecu na kritičko razmišljanje."

O.K., ovo čak i nije loše, bravo Ivane, nadali smo se da će sljedeće što će kazati djeci biti još misaonije, recimo: "Kritičko je mišljenje jedan od temeljnih čimbenika u prosudbi kvalitete misaonih tvorbi." Ali ne, niotkuda se pojavilo spolovilo u Pernarovu toku misli: "Ja kad pitam danas profesore i ravnatelje je li njima normalno da si dečki danas odsijecaju pim****, oni uopće ne daju odgovor na to pitanje." Umjesto zaključka, evo reakcije učenika: "Glupira se i to je svima zabavno", rekla je jedna gimnazijalka, dok je jedan učenik dodao: "Smiješan je, al' nemam pojma kaj govori".

VEZANI ČLANCI