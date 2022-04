Perkoviću i Mustaču moglo se oprostiti da su se pokajali za zločine: Zašto niti to nisu učinili?

Tjednima je već u tijeku akcija kojoj je cilj pomilovanje osuđenih bivših udbaša Perkovića i Mustača, odnosno njihovo prijevremeno puštanje na slobodu iz zatvora u kojemu odslužuju dugotrajne kazne zatvora, znamo i zašto.



Pišem tjednima, jer se akcija očito tjednima pripremala u tišini, a onda ju je u javnost lansirao njihov odvjetnik Nobilo, i to baš na Veliki petak, baš pred Uskrs. Nije to ni slučajno, ako se vidi kako se tumači taj zahtjev za njihovo pomilovanje. Primjerice, Rojs larma da je on vjernik katolik i da treba praštati.