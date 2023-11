Peradari se sastali s Vučković oko ptičje gripe: 'Ozbiljno se širi u državama EU'

Ptičja gripa, natječaji za investicijske mjere te izgradnje mega farmi u Hrvatskoj čime bi se mogla ugroziti domaća proizvodnja, bile su teme sastanka predstavnika odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, izvijestili su u četvrtak iz HPK. Na jučer održanom sastanku su ispred HPK sudjelovali predsjednik Odbora Dražen Čurila te potpredsjednica Božica Špoljar.

Predstavnici HPK su zatražili veću informiranost i obeštećenje poljoprivrednika zbog ptičje gripe te upozorili kako se gripa ozbiljno širi u brojnim državama članicama EU-a. Zatražili su stoga uvođenje dodatnih mjera za dobrobit životinja kao i uvođenje sektorskog natječaja za investicijske mjere.

"Na sastanku smo iskazali bojazan zbog najavljenih investicija mega farmi ukrajinskih poduzetnika koji bi prema procjenama stručnjaka uzrokovali kolaps domaćeg peradarstva, veći nego ptičja gripe, ne samo u Hrvatskoj već i Sloveniji i Austriji", istaknuo je Čurila. Također su, kako je rekao, zatražili i dublje analize uvozne robe te će poslati i dodatni zahtjev za povećanim nadzorom uvozne robe pilećeg mesa i jaja zbog influence.

Peradari smatraju kako neke investicijske mjere za sektor država može uvesti putem strateško plana, te da je moguće pronaći sredstva putem nacionalne omotnice. Jedan od njihovih prijedloga je i financiranje povećanih troškova koji nastaju uslijed napora proizvođača da smanje transportni mortalitet.

Iz HPK napominju kako su ih predstavnici ministarstva informirali da nisu mogući sektorski natječaji, ali s obzirom da peradari, kopitari i ovčari/kozari nisu do sada imali sektorske natječaje može se razmišljati o dodatnim bodovima na postojeće natječaje. Tako bi se u budućnosti trebala objaviti dva investicijska natječaja i to jedan za drugim, čime bi se olakšale investicije u sektor. Iz HPK navode i kako su predstavnici Ministarstva poljoprivrede izvijestili da nemaju uvid u kojoj je fazi razvoj spomenutih mega farmi, no obvezali su se kako će nastojati očuvati konkurentnost i neovisnost domaće proizvodnje.

