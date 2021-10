Penava: Želimo osnažiti Domovinski pokret i dati mu novi zamah

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava u petak navečer je najavio kako će se stranačko vodstvo angažirati na osnaživanju organizacija DP-a na terenu. "Želimo osnažiti Domovinski pokret i dati mu novi zamah kako bi hrvatskom narodu i građanima vratili vjeru u politiku i nadu da Hrvatska može i zaslužuje bolje," rekao je Penava novinarima u Splitu gdje je upriličen radni sastanak sa članovima DP-a iz Splitsko-dalmatinske županije na kojem se raspravljalo o budućem radu stranke.

Dodao je da će rezultati popisa stanovništava u Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2021. biti nepovoljni jer, kazao je, u tom razdoblju se na stotine tisuća Hrvata pretežito mladih iselilo.

Penava smatra kako odgovornost za nepovoljnu demografsku situaciju snose aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović i aktualni premijer Andrej Plenković. "Oni su u tom razdoblju upravljali državom," dodao je.

Predsjednik DP-a rekao je i da režimski mediji nastoje "ispeglati situaciju" i govore kako super živimo iako je stvarnost drukčija - rastu cijene, zatvaraju se tvornice i nema gospodarske politike.

Na upit s kime bi Domovinski pokret želio koalirati a s kime ne bi, Penava je kazao kako Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) nije prihvatljiv partner Domovinskom pokretu "ni u jednom obliku."

"Nedvojbeno SDSS; ne kao stranka u smislu da nam je srpska nacionalna manjina neprihvatljiva, nego stranka koja ima velikosrpsku agendu kojoj je Hrvatska i hrvatski narod prijetnja, koja je isključivo u funkciji destabilizacije hrvatske države za nas nije prihvatljiva niti u jedom obliku," naglasio je Penava. Što se tiče odnos Domovinskog pokreta prema HDZ-u, Penava je rekao kako postoji dio ljudi u HDZ-u koji je svjetonazorski jednak Domovinskom pokretu.

"To su ljudi koji vole ovu državu i u tom smislu mi promišljamo jednako bez obzira na to što pripadamo različitim strankama," poručio je Penava. U tom je kontekstu kritizirao politiku aktualnog vodstva HDZ.a. "Politika aktualnog vodstva HDZ-a, sramna koalicija (s SDSS-om), sramno uništavanje hrvatskog gospodarstva,, razaranje ove države u demografskom smislu i izbjegavanje presude Generalštabu po pitanju ratnih zločina JNA - to nismo mi i to nije naš svjetonazor i mi s tim nemamo veze - tu je naš razlika," izjavio je Penava.