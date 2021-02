Penava: Trasa obilaznice zna se od 2002. Sabo: To nije istina

Vukovarski političari već godinama upozoravaju na činjenicu da je Vukovar jedan od rijetkih gradova koji još uvijek nema obilaznicu tako da na tisuće teretnih vozila prolaze kroz grad i uzrokuje brojne probleme građanima. Za rješavanja tog problema, gradske vlasti niz godina najavljuju izgradnju vukovarske obilaznice, ali radovi na njoj nisu započeli i ne zna se kada će početi.

”Iza svega stoji politika”

Isto tako najveći broj građana uopće nije upućen koja je trasa buduće obilaznice, ali svejedno nitko nije sanjao da će gradnja vukovarske obilaznice i zemljište na njenoj trasi biti jedna od tema predizborne kampanje u Vukovaru.

Naime, iako je trasa obilaznice za mnoge bila nepoznanica, no čini se da su neki ipak to znali, a jedan od njih je i Ante Penava, otac gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je 28. svibnja 2019. godine sklopio sa Svetlanom Adžagom iz Vukovara kupoprodajni ugovor o kupnji oranice u blizini Bršadina, sela nedaleko od Vukovara. Kupljena parcela je površine 9410 četvornih metara i nalazi se upravo na budućoj trasi toliko spominjane vukovarske obilaznice. O toj temi pisao je portal Telegram, no nije navedeno koja je cijena prodane parcele, ali se procjenjuje kako je za nju, kao i parcelu površine 5613 četvornih metara, koja se ne nalazi na trasi obilaznice, plaćeno oko 50.000 kuna.

– Ne želim ništa govoriti o tome – kratko je samo rekla Adžaga kada smo je jučer zamolili da nam objasni uvjete prodaje. Kako god, o kupnji zemljišta se prošloga tjedna priopćenjem za javnost, pod nazivom “Vukovarci se bore, a Vukovar raste – klevetnicima usprkos!”, oglasio i sam Penava, u kojem je naveo uvjete kupnje tvrdeći da zapravo iza svega stoji politika i da je rezultat predizborne kampanje za gradonačelnika Vukovara.

“Znamo da će nam Zagreb slati svoje kandidate i “upravitelje” te da i dalje neće ispunjavati svoja obećanja prema Vukovaru i na to smo navikli, ali su ipak pretjerali u svojim pokušajima da diskreditiraju ne mene, nego moju obitelj. A to je i od njih – previše”, naveo je Penava.

Dodaje i kako nije koristio nikakve povlaštene informacije, kako mu se imputira, te da je trasa obilaznice ucrtana još 2002. godine i javno je dostupan podatak u prostorno-planskoj dokumentaciji Vukovarsko-srijemske županije, ali i Grada Vukovara. Tvrdi i kako se od 2002. godine, kada je ucrtana obilaznica, pa do danas promijenilo čak pet vlasnika toga zemljišta.

“Dakle najmanje je 19 godina ta ‘povlaštena’ informacija javno dostupna i jednako toliko dugo se po pitanju izgradnje te obilaznice, koja je državni projekt, nismo pomaknuli s mrtve točke, a s obzirom na dinamiku ovog projekta, izgledno je da se neće realizirati niti sljedećih 19 godina. Jedini i pravi razlog ovog medijskog linča je pokušaj diskreditacije mene osobno, a sve zbog spoznaje o velikoj podršci i povjerenju građana grada Vukovara, što na žalost nalogodavaca potvrđuju sva do sada provedena istraživanja javnog mnijenja na temu nadolazećih lokalnih izbora”, istaknuo je Penava.

Povlaštene informacije?

Komentirajući ovu kupnju i riječi Penave, bivši gradonačelnik Vukovara Željko Sabo kaže kako objašnjenje Penave nije istinito, odnosno da ni 2014. godine, dok je on bio čelnik grada, trasa obilaznice nije bila definirana.

– Tada se još radio projekt koji je bio pri završetku. Tijekom 2012. i 2013. godine imali smo sastanke s nadležnima iz Ministarstva koji su i tada govorili kako postoji mogućnost više trasa – rekao je Sabo.

U isto vrijeme gradski vijećnik Pavao Josić najavljuje kako će protiv Penave podići kaznenu prijavu zbog zloporabe povlaštenih informacija. Josić sumnja kako je zemljište kupljeno s namjerom da se poslije proda po mnogo višoj cijeni kada država bude otkupljivala zemljište na trasi obilaznice.

– Gradski sam vijećnik koji je upućen u puno toga, ali informacija da postoji ucrtana trasa mi je bila prvi glas. Osobno više vjerujem građanima koji također nisu znali ništa o tome nego tome što je napisao Penava. Usto, prije mjesec dana sam išao u gradsku upravu kako bih dobio na uvid rutu obilaznice i tada mi je rečeno da je nisu ni oni dobili. Mislim da je većini građana ovdje sve jasno – rekao je Josić.

Na istu temu kontaktirali smo i s predsjednikom vukovarskog HDZ-a Nikolom Mažarom, inače kandidatom za gradonačelnika na skorašnjim lokalnim izborima, koji je rekao kako su građani na ovu temu do sada imali priliku vidjeti samo objašnjenje Penave u obliku pisanog priopćenja.

– Vjerojatno ćemo uskoro imati prilike dobiti i konkretne izjave i odgovore kako na ovo pitanje tako i na niz drugih pitanja koje građani Vukova s razlogom postavljaju i na koje očekuju odgovore – kazao je Mažar.

>> VIDEO Prošlo je 11 mjeseci od zagrebačkog potresa: "Ljudi su očajni, mnogi su iselili, ali borit ćemo se skupa da to promijenimo!"