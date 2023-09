Penava: Najvažnije je sprečavanje demografskog propadanja i proizvodnja hrane

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava poručio je u subotu u Velikoj pored Požege da su samodostatnost u proizvodnji hrane i sprječavanje daljnjeg demografskog propadanja ruralnih prostora među glavnim ciljevima te stranke. Hrvatska se suočava s demografskim slomom, kao i odlaskom ljudi koji se reflektira u katastrofalnim brojkama o gubitku stotina tisuća stanovnika te činjenici da su nam čak dvije županije najgore od 406 regija u Europi po gubitku stanovnika. Ljude muči i sveprisutna poskupljenja i inflacija gdje je više nego očit pad životnog standarda građana, istaknuo je Penava.

U Slavoniji je, kaže, i ovako niska samodostatnost od tek 48 posto a uz aktualnu afričku svinjsku kugu, doživjet će nove padove u proizvodnji i vrlo očekivano će završiti na 30 posto samodostatnosti, što je nažalost posljedica višegodišnjeg neulaganja u gospodarstvo, rekao je Penava.

Upozorio je i da mladi napuštaju Hrvatsku jer se ne mogu zaposliti, dok se s druge strane izdaju stotine tisuća radnih dozvola strancima. ''Kako to da je u Hrvatskoj, za hrvatsku djecu i mladež, potrebna stranačka iskaznica da bi dobili posao, a s druge strane stotine tisuća radnih dozvola izdaje se za strance", upitao se Penava.

Da bi se nešto moglo mijenjati, najprije treba biti svjestan problema, a to je nešto što ne možemo čuti od naše Vlade, ustvrdio je.

Smatra kako je izlaz iz krize koja je zahvatila Slavoniju "vrlo jednostavan" iako se afrička svinjska kuga dogodila u situaciji kada je Hrvatska u mljekarstvu i svinjogojstvu ispod 50 posto samodostatnosti i da bi jedino logično bilo isplatiti odštetu tim ljudima puta dva ili tri "kako bismo im poslali poruku da su nam bitni jer bismo se htjeli hraniti zdravo, otvarati radna mjesta i jesti jeftino i domaće" umjesto da se ljude dovede pred svršen čin, poslavši im u dvorišta ekipu za eutanaziju svinja.

Posljednjih dana, dodao je, svjedočimo i uvozu voća iz Srbije koje je tretirano zabranjenim kemikalijama i za posljedicu imaju stradavanje mozga, odnosno zdravlja.

"Trebamo li mi tu hranu uvoziti, trebamo li to jesti i još to tako skupo plaćati, i onda još otvarati ta radna mjesta? Mi to sve trebamo generirati u Hrvatskoj, Lici, Dalmaciji, Slavoniji, Zagorju, Istri... To je Domovinski pokret i to je naš program", poručio je Penava.