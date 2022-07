Slovenski arhitekt koji je projektirao Pelješki most: Potres je vrhove pilona pomicao i do 18 cm

Gradnja Pelješkog mosta velika je priča iz praktički svakog kuta iz kojeg gledate. Ovo vrhunsko arhitekturno i graditeljsko dostignuće daleko je više od spajanja juga s ostatkom Hrvatske, to je projekt svjetskog nivoa. Most savršeno uklopljen u prekrasnu vizuru poluotoka Pelješac i pripadajućeg mora, skladno, da ne strši ničime, djelo je također i jednog sasvim posebnog čovjeka. Marjan Pipenbaher u životu je projektirao 200 mostova koji su i realizirani. U ugled slovenskog mostograditelja uvjerili smo se i na strukovnim skupovima kao što su Dani arhitekata ili Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Dvorane u kojima Pipenbaher drži svoja nadahnuta predavanja uvijek su ispunjene do posljednjeg mjesta, a nijedno mu nije isto, uvijek je kadar predstaviti neke nove činjenice ili dostignuća u mostogradnji, neumorno, uz neizbježan aplauz prisutnih.