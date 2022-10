Pavliček: Primanjem ukrajinske vojske si crtamo metu, moramo gledati vlastiti interes

O prilikama na političkoj sceni, na nacionalnoj razini, ali i u Vukovaru, Iva Boban Valečić razgovarala je s predsjednikom Hrvatskih suverenista Marijanom Pavličekom u studiju Večernjeg TV.

Zagazili smo debelo u drugi dio parlamentarnog manadata, pomalo bi trebalo početi razmišljati i o opcijama za sljedeće izbore, na desnici se dugo govorilo o suradnjama, okrupnjavanju, zasad ništa od toga?

Imamo korektnu suradnju sa strankama desnog svjetonazora, demokršćanskog, onog istinskog. Osobno smatram da Suverenisti najbolju suradnju imaju s Mostom, gdje se nadopunjujemo u inicijativama, oni poštuju naš rad, a hoće li se nešto iz toga izroditi, daleko je za predviđanje jer, realno gledajući, tek za neke dvije godine su parlamentarni izbori, ako budu redovni. Nastojimo održati korektne odnose i na lokalnim razinama, s HSP-om i ostalima, rekao sma da nisam čovjek koji će dijeliti, nego nastojati okupiti, i rezultati će tako biti bolji.

Na lokalnoj razini u Vukovaru surađujete s Domovinskim pokretom, zašto ne i na nacionalnoj?

S Penavom smo surađivali i dok još nije bio u Domovinskom pokretu, hoće li se nešto izroditi i na državnoj razini, nismo razgovarali, rano je. Idemo svojim akcijama u Saboru pokušati pokazati da možemo preuzeti odgovornost, a koalicije će se sklapati možda pola godine prije samih izbora.

Spomenuli ste zajedničke inicijative s Mostom, jeste li s njima razgovarali?

Nismo, ni s njima ni s drugima, uistinu je prerano. Suradnja može biti samo temelj za buduće pregovore.

Most koketira i s ljevicom, ako bi to bio preduvjet za skidanje HDZ-a. Postigao bi se ideološki moratorij zbog zajedničkih ciljeva, recimo borbe protiv korupcije. Vidite li sebe u takvoj opciji?

Osobno smatram da se politika bez ideologije teško može voditi jer ideologija utječe na proces djelovanja. Pogled na gospodarstvo, nacionalnu sigurnost... sve to ovisi o ideološkom predznaku. Bez ideologije bilo koja vlast reško može opstati. Ne vidim se u kombinacijama sa strankama lijevo-liberalnog svjetonazora.

Podržali ste predsjednika Milanovića u protivljenju ideji da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj. Jeste li, kao što premijer Plenković kaže, Milanovićevi trabanti?

Suverenisti su podržali zdrav razum i ustavnu kategoriju, a ona je da, sukladno Ustavu, kod nas na obuci ne može biti nijedna strana vojska. Da Plenković generala Sačića, prekaljenog ratnika i sudionika svih oslobodilačkih akcija može nazvati trabantom, sramotno je. Sramotno je i da naziva tako ljude koji su '91., kad je bilo vrijeme, stali u obranu svoje države, za razliku onih u briselskim hodnicima. Mi smo ljudi koji gledaju interes svoje države. Treba pomoći Ukrajini, humanitarno i financijski, primanjem izbjeglica, ali Hrvatska ne može primati stranu vojsku koja je u sukobu s drugom državom. Crtamo si tako metu, treba li nam da ugrožavamo sigurnost vlastitih građana? Sjetimo se incidenta na Markovu trgu kad se pucalo po zgradi Vlade, i dvije godine od nemilog slučaja ondje stoje ograde kako bi se štitilo premijera. Umirovljenik u Dalmaciji pozvan je na ispitivanje zbog njega, štiti on svoju sigurnost, ali mora i sigurnost države, koja je Suverenistima na prvom mjestu. Pomoć da, ali nikakva strana vojska na tlu na obukama. Moramo gledati i vlastiti interes, gdje se to Hrvatska obučavala? Osim nekih časnika '94., dotad nitko nije htio pomoći, državu smo sami branili.

I nije nam to bilo drago, biti pod embargom.

Ukrajina nije pod embargom, pomoći ćemo, ali interes i sigurnost građana mora biti na prvom mjestu.

Zasad još ne znamo kako je zamišljena ta obuka, govori se da bi ona bila eventualno obučvanje za razminiranje nakon rata. Ili bojni liječnici. Je li vam to prihvatljivo?

Sukladno Ustavu, bez odluke Sabora ne može se školovati bilo kakva vrsta vojske koja ima oznake druge države. Može civilna zaštita i nešto slično, ali pirotehničari u sklopu ukrajinske vojske, ne.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

A ukoliko bi bila to ideja na razini Europske unije, ako bi druge zemlje pristale? Premijer tvrdi da će 12 od 28 zemalja pristati.

Ne trebamo se petljati gdje nam nije mjesto.

Jučer ste zatražili izvješće Vlade o tome što je bilo s cjepivom koje je Hrvatska kupovala protiv COVID-a? Što očekujete?

Iskren odgovor. U izvješću borbe protiv COVID-a od 2020. do 2023. stoji kako je nabavljeno 19,2 milijuna cjepiva, što znači da bi se do 2023. svaka odrasla osoba u Hrvatskoj trebala cijepiti šest puta. Abnormalna je to brojka, a nismo dobili informaciju koliko je to koštalo jer je Europska komisija provodila javnu nabavu za sve zemlje EU zajedno. Četiristo tisuća doza se već bacilo jer je im je istekao rok, a 2023. će se baciti milijuni, što je suludo trošenje novca. U Europskom parlamentu naš je prestavnik pitao jednu od izvršnih direktorica Pfizera je li cjepivo testirano na mogućnost daljnjeg suzbijanja i prijenosa virusa, odgovor je bio ne. A koji smo imali slogan? Misli na druge, cijepi se. I sad ispada da onaj tko proizvodi cjepivo, nije ga testirao na širenje virusa, obolijevali su i cijepljeni i necijepljeni, umirali također. U jučerašnjem izvještaju o novooboljelima za lipanj, srpanj i kolovoz, stoji da je 60 posto onih koji su cijepljeni ili s dvije doze ili s boosterom, čak i među umrlima je veći postotak cijepljenih.

Smatrate za to Vladu odgovornom?

Suodogovorna je jer je ljude dovela u zabludu. Očekujemo i da se pokrene tužba protiv Pfizera jer je cjepivo pušteno na tržište, a nije dalo rezultat koji se očekuje, puštale su se dezinformacije na koji način cjepivo štiti.

Bliži nam se Dan sjećanja u Vukovaru, prema posljednjim događanjima, nema pomaka u smislu suživota. Reagirali ste i na posjet srpskog patrijarha Porfirija, rekli ste da je trebao napraviti iskorak i pokloniti se žrtvama Ovčare, što nije učinio. Je li taj posjet bio tako problematičan?

U Vukovaru je na svakodnevnoj razini sve normalno. I dalje su to odvojeni kafići, vrtići, škole, i to je činjenica koja tako funkcionira od mirne integracije. Datum za Porfirija loše je izabran.

Postoji li uopće neki koji bi bio dobro izabran?

Tijekom jesenskih mjeseci teško jer gotovo svaki dan sjećanje je na nekoga. A baš 16., kad je poginuo jedini aktivni general...

Mislite da je to bilo namjerno? Čovjek je došao posvetiti hram.

Ljudi oko njega trebali su bolje isplanirati. Čuli smo poruke, ali očekivali smo iskorak, da će se pokloniti žrtvama Ovčare i odreći se odlikovanja koje je dano Vojislavu Šešelju, čije su snage pljačakle, silovale, ubijale i palile. Bio bi to veliki iskorak i u odnosima Hrvatske i Srbije, propustio je priliku.

Popis stanovništa pokazao je da Srba u Vukovaru nema više od trećine, gube time određena zakonska prava, što planira Gradsko vijeće?

Popis je puno realniji u odnosu na onaj prije deset godina.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Kako, imate li dokaze?

U prethodnom mandatu, kad sam bio zamjenik gradonačelnika, donesena je odluka o novom načinu odvoza otpada. Po volumenu, ne više po glavi kućanstva, pa su naši djelatnici morali obići ta ista kućanstva i došli smo do brojke od 22 tisuće osoba. Bilo je to prije otprilike tri godine, tako da je realno da Vukovar nikad nije imao 29 tisuća stanovnika, a nikad nije bilo ni 34,9 posto Srba. Djece u vrtićima na srpskom je 24 posto, 19,5 posto ih je na nastavi, a uzmemo li u obzir da više od 90 posto članova srpske zajednice upisuje djecu na programe na srpskom, dolazimo to toga da je brojka o kojoj vam govorim realna.

Imali smo izjava i optužbi od SDSS-a i Pupovca da se radilo na tome da se broj Srba smanji, ali kad se gleda u globalu, broj Srba pao je za trećinu, drastičnije u drugim krajevima Hrvatske. Realno, prije deset godina fiktivno je prijavljeno određeni broj njih koji nisu ovdje živjeli. Što se promjena tiče, nema više dvojezičnih ploča na javnim ustanovama. Nisu sve još promijenjene, a na nekim ustanovama nisu ni bile nakon onih demonstracija oko dvojezičnosti. Očekujemo da se sve poskida u normalnom roku, a hoće li broj vijećnika, šest od 19, koliko sad ima manjina, biti isti, to će odrediti državna uprava.

U Istri su Talijani malo iznad pet posto, a ipak imaju dovjezične natpise. Mogućnost je to svake sredine, pretpostavljam da u Vukovaru tako neće biti, ali hoće li Gradsko vijeće ponovno donositi Zaključak preduvjeta za dvojezičnost?

To se donosilo sukladno odluci Ustavnog suda, ali Vijeće to sad više ne mora pa ni neće.