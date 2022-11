Pavliček: Prema ovom proračunu Hrvatska će se iduće godine svaki dan zaduživati 37 milijuna kuna

Hrvatski suverenisti na današnjoj su konferenciji za medije u Saboru pojasnili kakve su sve amandmane predložili na državni proračun.

- Dali smo amandmane na proračun i jedan amandman na Zakon o izvršenju proračuna. Radi se o tehničkom zakonu, a mi smo protiv članka 55. kojim se određuje da Hrvatska vlada na prijedlog Ministarstva financija može dati jamstva Europskoj komisiji za zaduživanje za potrebe financiranja Ukrajine. Ono što je nama sporno jest da su sva jamstva u članku 54. navedena do zadnje lipe, do zadnjeg euro centa, a u članku 55. nema nijedne brojke. Znači, daju se bianco jamstva na neograničen iznos. Ne znamo koliko novca ni pod kojim će se uvjetima Europska komisija zadužiti kako bi pomogla Ukrajini. I to je iznad onih 18 milijardi eura koji su već definirani. Nikome nije sporno da Ukrajini treba pomoći, tako ni nama Hrvatskim suverenistima. Ali smatramo da je neodgovorno dati bianco jamstvo Europskoj komisiji koja očito ovu situaciju, kao i covid krizu, koristi kako bi povećala svoje ovlasti, a činjenica je da mi time gubio dio svog fiskalnog suvereniteta. Zato smo dali amandman i tražimo da se taj, prema našem mišljenju sporni članak 55., briše iz Zakona o izvršenju proračuna. Smatramo da nitko nema pravo zadužiti našu djecu za iznos za koji niti ne znamo koliki je i pod kojim će uvjetima to zaduženje ići - kazala je Vesna Vučemilović, na koju se nadovezao predsjednik Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista u Saboru Marijan Pavliček preciziravši da su Suverenisti predali ukupno 25 amandmana na proračun.

- Hrvatski suverenisti su dali ukupno 25 amandmana, što uime kluba što pojedinačno, na prijedlog državnog proračuna. Nažalost, ovaj proračun ne nudi ništa novo, nijednu reformu. Ono što je jako zabrinjavajuće jest to što se radi o proračunu koji će imati deficit oko 1,8 milijardi eura, što znači da će se Hrvatska iduće godine svaki dan zaduživati 37 milijuna kuna. Znači, živi se na dug. Živi se tuđim novcem i na taj način umjetno se održava standard. Zato smo ponudili niz amandmana, dobar dio njih odnosi se na demografsku obnovu, uvođenja određenih prava, prvenstveno dječjeg doplatka za svu djecu bez obzira na imovinski cenzus, uvođenje mjere majke-odgajateljice za koju su se upravo zalagali HDZ-ovi vijećnici u zagrebačkoj Skupštini pa se nadam da će i sad to prepoznati i podržati i njihovi saborski zastupnici na razini cijele Hrvatske koja bi posebice došla do izražaja u pasivnijim krajevima koji su demografski najopustošeniji. Jedan pod vrlo bitnih amandamana je i povećavanje stavke za funkcionalno spajanje općina koji trenutačno iznosi nekih 13 milijuna eura. Smatramo da je to premalo. Jedna od rak rana Hrvatske je upravo to što imamo previše jedinica lokalne samouprave pa bi ova stavka trebala biti drastično veća kako bi se i na taj način privoljelo čelne ljude, prvenstveno nefunkcionalnih općina, da krenu u spajanje kako bi se rasteretio sam proračun, kako bi sve bilo funkcionalnije i kako bi stanovništvo tih općina živjelo kvalitetnije - reče Pavliček nadajući se da će barem neki od predloženih amandmana vladajući prihvatiti jer, kako je istaknuo, ti amandamni nisu politikantski već su za dobrobit hrvatskog naroda.

A Željko Sačić se u svom izlaganju fokusirao na amandmane koji bi trebali pridonijeti podizanju vojno-sigurnosnih razina, odnosno nacionalne i pravne sigurnosti.

- Zalažemo se za intenziviranje vojnog osposobljavanja razvrstane i nerazvrstane pričuve, što je inače ustavna i zakonska obaveza Glavnog stožera Ministarstva obrane i prema Zakonu o sustavu civilne zaštite. One koji su stekli status civilnog ročnika, a njih je oko 112 tisuća, od 2008. nitko ne zove, a trebali bi ići na osposobljavnje, na određenu edukaciju. Proteklih godina imamo strašne pogube, nesreće i prirodne katastrofe, volonteri se javljaju, a imamo službenu bazu u koju možemo sustavno "zagrabiti" i te ljude angažirati. To su mladi ljudi koji su izrazili prigovor savjesti zbog svojih moralnih ili vjerskih razloga, ali su izrazili spremnost za pomoći hrvatskom društvu u civilnoj službi. I sad tražimo da se te ljude educira - poručio je Sačić.