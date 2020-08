Pavliček i Penava osuđuju nasilje, ali i prozivaju Milorada Pupovca i Andreja Plenkovića

Dan poslije konferencije za novinare SDSS-a, koji su ukazali na porast nasilja nad vukovarskim Srbima, konferenciju za novinare održao je predsjednik Hrvatske konzervativne stranke (HKS) Marijan Pavliček koji je rekao kako kao politička stranka osuđuju svako nasilje posebno ako se radi o nasilju s nacionalnim predznakom. Govoreći o posljednjim slučajevima nasilja Pavliček je istaknuo kako je Vukovar je siguran grad u kojem se 99 posto njegovih stanovnika osjeća sigurno bez obzira koje su nacionalnosti. Prema riječima Pavličeka Vukovar ni po čemu ne odskače od drugih gradova kada je riječ o nasilju te da svi pokazatelji govore kako je Vukovar definitivno jedan od sigurnijih gradova u Hrvatskoj te da će tako i ostati.

- Pojedinačni slučajevi nasilja kojih je bilo, treba rješavati policija i državno odvjetništvo, istakao je Pavliček.

Posebno je prokomentirao izjave čelnika SDSS-a rekavši kako je na konferenciji za novinare izneseno više neistina ali i izrečene neke opasne tvrdnje.

- Milorad Pupovac je na toj konferenciji za novinare indirektno optužio vukovarsku gradsku vlast za služenje politikom sukoba u cilju ostanka na vlasti što je neistina. Vrlo su opasne izjave da se radi o nasilju s političkom pozadinom i političkim sponzorstvom pa ukoliko je to točno, očekujem od Pupovca da kaže hrvatskoj javnosti koji to akteri s područja Vukovara podržavaju i sponzoriraju nasilje. Međutim, ukoliko to nije točno onda očekujem kako će se s Miloradom Pupovcem pozabaviti DORH, rekao je Pavliček.

Osvrnuo se i na najavu da će Milorad Pupovac, ako bude potrebe, uzeti i privremeno boravište u Vukovaru kako bi pomogao u smirivanju situacije kazavši kako Vukovaru ne trebaju mesije i farizeji.

- Nije Pupovac mesija pa da Vukovaru donese mir. Vukovar živi svoj mir, a nemir često donose pojedinci iz drugih sredina poput protuustavnog donošenja i postavljanja ćiriličnih natpisa u gradu. Pupovac i slični dolaze jednom godišnje u Vukovar i dijele moralne packe, a potom odlaze spavati u 300 kilometara udaljeni Zagreb, istakao je Pavliček.

Napomeno je i kako je gradska vlast u stalnom kontaktu s predstavnicima policije kao i da se nastoji djelovati i kroz Vijeće za prevenciju ali i da se konzekvence za nasilje utvrđuju zakonom te definitivno treba mijenjati i pooštriti Zakon o navijačima.

Najnovije slučajeve nasilja osudio je i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazavši kako je on od početka osuđivao svaku vrstu nasilja te ukazao i na prosvjed od prije dvije godine kada je također osudio nasilje ali i puno teže stvari poput ubojstava i silovanja.

- Niti su SDSS i Milorad Pupovac, a niti HDZ i Andrej Plenković bili na tome skupu kada smo na tome skupu tražili sankcioniranje ratnih zločina i da se kazne silovatelji. Tu gospodu pravda, kada njihovi nisu u pitanju, i kada se govori o univerzalnoj pravdi ne interesira. Tome treba dodati i da među 2717 poginulih u Vukovaru tijekom Domovinskoga rata ima i puno Srba koji SDSS i Andreja Plenkovića ne interesiraju. Oni valjda nisu dovoljno Srbi ili dovoljno ljudi. Stoga sva ta pitanja treba slati na adresu SDSS-a koji je već 20 godina u raznim Vladama Hrvatske kao i na adresu Andreja Plenkovića koji upravlja državom. Na njemu je da se potrudi da se u Hrvatskoj nikada nikome ne može nanije nikakvo zlo, a da za to ne odgovara, rekao je Penava.