Patrijarh Porfirije treba objaviti Stepinčeva pisma da javnost vidi što je sporno

U Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj i među povjesničarima koji se bave blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem nitko se nije previše uzbudio zbog riječi patrijarha Porfirija o „duboko problematičnim“ pismima kardinala Stepinca papi Piju XII., no patrijarh Porfirije morao bi jasnije kazati ili pokazati o kakvim se pismima radi, kako ne bi došlo do novih nesporazuma. Naime, gostujući u dnevniku HTV-a, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, upitan o patrijarhu Irineju i njegovim stavovima o kanonizaciji kardinala Stepinca, kojega je Irinej opisao kao „ustaškog vikara“, Porfirije je rekao da je Irinej samo izrazio nedoumice u vezi s kanonizacijom Stepinca te da je potom formirana komisija, ne samo kao izraz odluke pape Franje, nego kao produkt dogovora između Irineja i pape Franje.

Krivotvoreno pismo?

– Mi smo imali plodan rad u toj komisiji. Nažalost, svaka strana ostala je na svojim pozicijama – rekao je Porfirije i dodao kako je u rukama imao pisma koja je Stepinac upućivao papi Piju XII. i u kojima se zaista mogu naći mjesta koja su “duboko problematična”. – To ne znači da on nije živio u teškom vremenu i da se može sagledavati u crno-bijeloj tehnici, ali bilo kako bilo, rad te komisije bio je veoma plodotvoran. Mi smo razgovarali o nekoj temi u ovom trenutku koja je važna za Katoličku crkvu, a koja je problem za nas, vrlo otvoreno, vrlo bratski, bez povišenih tonova, i imam dojam da je svatko bolje upoznao razloge one druge strane – rekao je Porfirije. O kakvim se pismima radi ne znaju ni u Crkvi ni hrvatski povjesničari. U javnosti su se pojavile pretpostavke da se radi o pismima koja su krivotvorena i korištena na suđenju kardinalu Stepincu, a koja je istražio i osporio povjesničar prof. dr. Jure Krišto. Radi se o pismu od 18. svibnja 1943. za koje je javni tužitelj Jakov Blažević tvrdio da ga je nadbiskup Stepinac pisao i poslao papi Piju XII. – Nadbiskupov je branitelj dr. Ivo Politeo odmah uvidio da je pismo krivotvorina pripisana nadbiskupu.

To je zaključio već na temelju njegova neobična izgleda: napisano je na običnom papiru bez zaglavlja, papu se oslovljava na neobičan način, završava još neobičnijim zaključkom i, uz naznaku nadbiskupa Stepinca kao autora, ono nije potpisano, nema ni urudžbenoga broja, ni žiga – riječju, ne može se pripisati nadbiskupu Stepincu! Komunističke vlasti i njihovi propagatori služili su se tim navodnim Stepinčevim pismom kako bi postigli dva cilja. Prvo, htjeli su pokazati i uvjeriti narod da je Stepinac štitio NDH i zagovarao njegov opstanak, što je po njihovoj definiciji bio zločin. Drugo, htjeli su optužiti Katoličku crkvu u Hrvatskoj i BiH da je mrzila pravoslavlje i Srbe, što se pokazalo u prijelazima pravoslavaca na katolicizam. Na ruku im je išlo to što se u tom famoznom pismu indirektno priznaje da je u vrijeme NDH 240.000 pravoslavaca prešlo u Katoličku crkvu – objavio je Krišto, objasnivši da je dubinskom analizom talijanske inačice pisma i hrvatskoga prijevoda, koji se nalaze u Stepinčevu dosjeu u Hrvatskom državnom arhivu, pokazao da je talijanska verzija izvorna, a da je prijevod na hrvatski izrađen za potrebe suđenja nadbiskupu.

– Također sam pokazao da je talijanski izvornik rađen u hrvatskom okruženju i detaljnom historiografskom analizom naznačio da je dr. Krunoslav Draganović, koji je od kraja 1943. bio u Rimu, vjerojatno najviše pridonio sadržaju toga pisma – objavio je Krišto. Međutim, radi li se o nekim novim otkrićima, patrijarh Porfirije trebao bi javnost uputiti na njihove izvore. Naši sugovornici iz Crkve i povjesničari drže kako takva pisma ne postoje te budući da su tajni vatikanski arhivi o Piju XII. otvoreni, javnosti trebaju biti dostupne sve informacije. Također, krugovi koji su sudjelovali u razgovorima i pripremama razgovora komisije Katoličke crkve u Hrvatskoj i SPC-a, a koja je osnovana na inicijativu pape Franje, što spominje i patrijarh Porfirije, kažu da je to bilo „hrvanje, a ne dijalog“. – Na svu sreću, Državno tajništvo Svete Stolice pripremilo je unaprijed dokument zajedničke izjave, koji je predočen objema stranama i na taj je način bilo onemogućeno nametanje bilo kakvoga novoga okvira.

Taj dokument vrlo je sličan konačnoj verziji, koja je objavljena u javnosti – rekli su nam nakon svršetka rada komisije naši izvori bliski Vatikanu, koji su otpočetka, preko Državnog tajništva, bili upućeni kako u detalje, tako i u završetak rada mješovite katoličko-pravoslavne komisije, koju je papa Franjo formirao nakon pisama patrijarha SPC-a Irineja, kako bi se razgovaralo o ulozi i djelovanju kardinala Stepinca prije, poslije i nakon Drugog svjetskog rata. – Članovi pravoslavne komisije ni milimetra nisu odstupili od svojih stavova o kardinalu Stepincu. Štoviše, čak su ih još zaoštrili u prijedlogu svoje izjave – upozorili su nas tada isti izvori, a sjetit ćemo se i riječi predsjednika komisije o. Bernarda Ardura „dokumenti, dokumenti, dokumenti…“, kojima je redovito upozoravao srbijansku stranu u razgovorima, jer na susretima nisu pronalazili dokumente kojima bi potkrijepili navodnu Stepinčevu krivnju ili su koristili komunističke krivotvorine, koje se ne mogu prihvatiti.

Patrijarh promijenio stav

S druge strane, ovu izjavu patrijarha Porfirija treba shvatiti i u kontekstu novih okolnosti u kojima se nalazi kao patrijarh, a ne kao mitropolit, pa treba zadovoljiti i srbijansku stranu, tj. sve one u Srbiji kojima je kardinal Stepinac nedvojbeno ratni zločinac i koji na tome mitu i laži grade sliku i o Katoličkoj crkvi i Hrvatima, ali i o Vatikanu i papi. Vrati li se patrijarh Porfirije na onaj svoj stav da je kardinal Stepinac „svetitelj (svetac) Katoličke crkve“ i da je to njezina interna stvar te da se druge crkve nemaju pravo u njega miješati, nastavit će izgrađivati isti onaj duh odnosa koji je izgrađivao dok je stolovao u Zagrebu. Nastavljajući tragom svoga prethodnika Irineja, vrlo brzo upast će u raskorak, a što nimalo ne odiše duhom zajedništva i međusobnog dijaloga i razumijevanja koje je uspostavio s katolicima i Katoličkom crkvom dok nije otišao za patrijarha u Beograd. Pa ima li doista Stepinčeva pisma koja je spominjao, bilo bi dobro javno ih objaviti, kako bi ih povjesničari mogli objektivno analizirati.

