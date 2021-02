Pas bogataš: Uspješni poduzetnik u oporuci ostavio milijune svom ljubimcu

Čak 5 milijuna dolara ostavio je uspješni poduzetnik Bill Dorris u oporuci svom ljubimcu, osmogodišnjem graničarskom škotskom ovčaru Lulu.

Iako je toliko bogata da može imati vlastito osiguranje, Lulu sama čuva ulazna vrata svog doma u Nashvilleu, glavnom gradu američke savezne države Tennessee, gdje živi sa svojom skrbnicom Marthom Burton. Njih su dvoje često provodili vrijeme i prije nego je vlasnik preminuo, jer se ona brinula za njega dok bi poduzetnik bio na poslovnim putovanjima.

