Partneri čvrsto uz Plenkovića, čekaju nove izbore u HDZ-u

Potporom čak 82 zastupnika rekonstrukciji Vlade premijer Andrej Plenković pokazao je da je njegova većina i dalje neupitna. No, samo dan kasnije iz HDZ-a stižu vijesti o okrupnjavanju njegovih potencijalnih izazivača na unutarstranačkim izborima. Govori se o pregovorima između Davora Ive Stiera i Domagoja Ivana Miloševića, koji bi onda zajedno krenuli i u privlačenje, uvjetno rečeno, treće struje, nakon što se kao Plenkovićev izazivač pojavio i Miro Kovač. Ovakva unutarstranačka okrupnjavanja njegovih protivnika dodatno bi mogla oslabiti ionako politički načetog Plenkovića pa se postavlja pitanje hoće li se i kako previranja u HDZ-u odraziti na odnose u vladajućoj koaliciji koji su daleko od idiličnih, unatoč činjenici da se većina u Saboru još drži na okupu.

Iz Plenkovićeva kruga poručuju, međutim, da se ne boje da bi okupljanje stranačkih nezadovoljnika moglo ozbiljno poljuljati Plenkovića. Uvjereni su da ova skupina nema liderski potencijal, ali i da će ih u planovima za preuzimanje stranke omesti niz okolnosti na koje nisu računali.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nema tu lidera

Plenkovićevi suradnici tumače da je manjak liderskog potencijala vidljiv već iz činjenice da Kovač nije uspio u namjeri da se nametne kao ozbiljan izazivač predsjedniku stranke, iako je za to iskoristio prigodu kada se glasovalo o rekonstrukciji Vlade i kada je, već zbog te činjenice, imao punu pozornost medija.

– Očito je da njega nitko ne vidi tamo gdje bi on sebe želio vidjeti – kaže naš sugovornik. Upozorava i da ljudi koji razgovaraju o suradnji na rušenju Plenkovića nisu istomišljenici, nego se okrupnjavaju isključivo zbog procjene da nitko individualno ne može dobiti potrebnu podršku.

– Plenkoviću nije trebala nikakva skupina kada je dolazio na čelo HDZ-a. Relevantno je bilo isključivo to što je on bio lider koji je mogao složiti koaliciju, a pitanje je kakav to koalicijski potencijal imaju Stier, Milošević i Kovač – tumači naš sugovornik.

Upozorava i da bi se nezadovoljnicima o glavu mogla obiti teza da će Plenković dodatno oslabjeti ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi predsjedničke izbore. Zbog toga će se, uvjeren je, postaviti pitanje koji bi motiv da podupre predsjednicu imao onaj tko smatra da mu njezin gubitak izbora povećava šanse da dođe na čelo stranke. Među koalicijskim se partnerima također pozorno prati razvoj događaja u HDZ-u, budući da će o tome ovisiti i opstanak koalicije. Budu li HDZ-ovi nezadovoljnici opstruirali Plenkovića u Saboru, bilo otvoreno bilo opstrukcijom kvoruma, bit će to signal da je sazrelo vrijeme za odmicanje od najvećeg partnera. Uz to, sve su stranke već u kampanji, što dodatno povećava pritisak na koaliciju. HDZ-ovi partneri, međutim, ne žele ničim požuriti raspad pa su i njihove izjave oprezne. Redom poručuju da je riječ o procesima unutar HDZ-a na koje ne žele utjecati, kao što ne bi dopustili da se netko miješa u izbor predsjednika u njihovim strankama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Legitimna događanja

Iz HNS-a, SDSS-a i HSLS-a potvrđuju da do daljnjega ostaju uz HDZ.

– To su legitimna unutarstranačka događanja u svakoj stranci, koja sigurno neće utjecati na odnose u koaliciji jer su izbori u HDZ-u do ljeta iduće godine, a državni izbori tek na jesen 2020. Do tada svi zajedno imamo još puno posla – kaže prvi HSLS-ovac Darinko Kosor.

Sličnu tezu ponavljaju i u HNS-u, u kojem ne vjeruju da će HDZ-ovi zastupnici u Saboru raditi probleme vlastitoj Vladi, ako ni zbog čega drugoga, onda zato što izborne liste na kraju ipak kroji predsjednik stranke. Na opasku da su izbori u HDZ-u prije parlamentarnih pa ne znači da će liste krojiti baš Plenković, naš sugovornik uzvraća: “Pustite to, Plenković je sve samo ne naivan”.

U unutarstranačke odnose u HDZ-u ne želi se uplitati ni Milorad Pupovac, no on svojim izjavama potkrepljuje teze o slabašnom koalicijskom potencijalu Plenkovićevih protivnika.

– Mi smo započeli s ovim premijerom i predsjednikom HDZ-a, s njim računamo da ćemo i završiti. Što će biti unutar HDZ-a, na to ne možemo utjecati, a na nama je da odlučimo s kim možemo, a s kim ne možemo surađivati kada vidimo tko je to – poručuje Pupovac.