Korona jača u cijeloj Europi: Došlo je do velikog porasta mrtvih, evo gdje su najveća žarišta

Nažalost, broj mrtvih i aktivno zaraženih počeo je značajno rasti u Europi, nikad više od proljetos, prema podacima Worldometera. Nakon što je proteklog petka bilo najviše – 1438 mrtvih, u nedjelju ni tisuću, a prekjučer 1068, jučer je zabilježeno čak 1799 smrtnih slučajeva, prema podacima Worldometera. Sjeverna Amerika imala je 1174 smrtna slučaja, a Azija 1513. Ipak, tek će se danas vidjeti može li se govoriti o trendu porasta žrtava u Europi ili je riječ o "evidencijskom" porastu prouzročenom različitim pristupom državnih administracija u evidentiranju mrtvih od COVID-19. Međutim, i dnevni broj zaraženih, doduše neznatno, (154.647) jučer je nadmašio europski rekord od proteklog petka (153.196) kao udarnog dana kad većina zemalja bilježi najveći broj novozaraženih.

Podatke o kritičnim slučajevima na Worldometeru treba uzeti s rezervom. Dok je u petak bilo 12.348 ozbiljno i kritično bolesnih, jutros ih je 17.489, a po njima najviše u Češkoj čak 4064, Rusiji (2300), Francuskoj (2177), Španjolskoj (1911), Moldaviji (876), Italiji (870), Njemačkoj (851).... U toj kategoriji bolesnih po Worldometeru u Hrvatskoj su 32 osobe (danas 38), što znači da su to osobe koje su na respiratoru, a ne svi (danas 622) koji se nalaze na bolničkom liječenju. Moguće je da druge zemlje imaju drukčije kriterije ozbiljno i kritično bolesnih, a i da nisu ažurni u službenoj registraciji tako oboljelih. Prema podacima Worldometera, Češka je još prekjučer imala "samo" 587 teško i kritično oboljelih, a jučer već 4064. Ali, provjerili smo na njihovim službenim stranicama ipak nije riječ o drastičnom dnevnom porastu teško bolesnih. Naime, 587 bio je broj oboljelih na intenzivnoj njezi, a 4064 ukupno hospitaliziranih tako da je i ukupan broj kritičnih slučajeva u Europi, iako u porastu, zapravo za barem oko 3500 slučajeva manji, čak i ako je to jedini slučaj različitih kriterija. No broj hospitaliziranih i onih na intenzivnoj njezi u dva tjedna u Češkoj je povećan sa 1563 i 354, na 4064 i 634. Već četvrti dan zaredom bilježe rekordan dnevni porast broja mrtvih od 69 do jučer 106. Trenutačno imaju 113.219 aktivno zaraženih. Češka je 5. listopada proglasila izvanredno stanje.

U Rusiji i dalje bilježe rekordne zaraze i najviše mrtvih u protekla 24 sata u Europi – 269. U Francuskoj je, čini se, obuzdano širenje zaraze, ali jučer su imali najveći broj smrtnih slučajeva (262) od 17. svibnja. UK od jučer ima novi najveći broj novozaraženih (21.331) i najveći dnevni broj smrtnih slučajeva od 5. lipnja (241). Širenje zaraze ne jenjava u Španjolskoj jer su jučer imali drugi najveći dnevni porast (13.873) i osmi dan proteklih mjesec dana s više od 200 mrtvih (218), što nisu imali od 8. svibnja. U Ukrajini je jučer evidentirano 113 mrtvih, najviše od početka pandemije, u Poljskoj 107. U Italiji je jučerašnjih 89 mrtvih najviše od 30. svibnja, a u protekla četiri dana jedino su prekjučer imali manje od 10.000 novozaraženih, dvostruko više nego u najgorim danima ožujka.

Njemačkih 56 žrtava, najviše od 26. svibnja, zabilježeno je još jedino 2. lipnja. Nizozemska od 15. svibnja nije imala više od jučerašnjih 46 žrtava, uz rekordan porast broja zaraženih. Mađarska ni jedan dan od početka pandemije nije imala više od jučerašnjih 38 mrtvih, s tim da u proteklih osam dana nisu imali manje od 24 smrtna slučaja. U Belgiji su u proteklih sedam dana od COVID-19 umrle 232 osobe.

Broj aktivno zaraženih u Europi jučer je bio 3,8 milijuna, pola milijuna više nego prije pet dana, dok je, recimo, 6. listopada bilo 2,3 milijuna. Sjeverna Amerika trenutačno ima 3 milijuna zaraženih, a Azija 1,3 milijuna.

Broj zaraženih u svijetu jučer ipak nije drugi put prešao granicu od 400.000, ali po trendovima slijede dva dana kad bi se mogao dogoditi ponovno najveći porast zaraza, dok je broj mrtvih jučer ponovno nakon proteklog petka bio veći od 6000. SAD, Indija i Brazil imaju najveći broj zaraženih i mrtvih u protekla 24 sata u svijetu, po broju zaraženih zatim slijedi UK, a po broju mrtvih Argentina i Iran koji dva dana zaredom imaju 337 i 322 smrtnih slučajeva, najviše od početka pandemije, te rekordan dnevni porast zaraženih 5039.