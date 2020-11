Pada broj korisnika zajamčene naknade, ali sve više onih koji primaju osobnu invalidninu

U Međimurskoj županiji zajamčenu minimalnu novčanu naknadu prošle godine primalo je 3566 članova kućanstava i samaca, a od tog broja čak 82 posto su pripadnici romske nacionalne manjine.

Navodi se to u godišnjem izvješću Centra za socijalnu skrb u Čakovcu, koji je do tog podatka došao analizom adrese stanovanja s obzirom na to da većina Roma u toj županiji živi u izdvojenim naseljima. Broj korisnika te naknade u posljednje tri godine opada. Tako je 2017. za 4388 građana isplaćeno 22,1 milijuna kuna, 2018. za 3875 isplaćeno je 18,8 milijuna, a lani 17 milijuna kuna.

Razlog tome je, pojašnjavaju u Centru, povećanje iznosa naknada za roditeljski dopust, koja se računa kao prihod, te zapošljavanje korisnika na javnim radovima i drugom poslovima.

Za više od 500 u posljednje tri godine pao je i broj primatelja jednokratne novčane pomoći za koju je prošle godine izdvojeno dva milijuna kuna. Sa 716 na 915 porastao pak je broj primatelja osobne invalidnine za koju je isplaćeno 16,7 milijuna kuna, a porastao je i broj korisnika doplatka za pomoć i njegu.

- Procjenjujemo da uzrok može biti medijska eksponiranost i upoznavanje javnosti s novčanim pravima na osnovu bolesti i ovisnosti o tuđoj pomoći i njezi. Jedan od razloga može biti i porast teško bolesnih u našoj županiji - navodi ravnateljica Alenka Bilić.