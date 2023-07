Pad nizozemske vlade: Premijer Mark Rutte tražio da se ograniči ulazak djece ratnih izbjeglica

Nizozemski premijer Mark Rutte objavio je u petak da navečer da njegova koalicijska vlada podnosi ostavku zbog nepremostivih razlika u useljeničkoj politici. "Večeras smo, nažalost, došli do zaključka da su razlike nepomirljive. Zbog toga ću uskoro kralju podnijeti ostavku u ime cijele vlade", kazao je Rutte na tiskovnoj konferenciji kasno u petak.

Čelnici četiriju koalicijskih stranaka održali su krizni sastanak u petak, ali do dogovora nije došlo. Točka razdora, kažu izvori, bilo je pitanje do koje se mjere izbjeglicama koje su već u Nizozemskoj mogu pridružiti članovi obitelji. Napetosti su dosegle vrhunac ovaj tjedan nakon što je je Rutte zatražio da se ograniči ulazak djece ratnih izbjeglica koji su već u Nizozemskoj i da obitelji moraju čekati najmanje dvije godine prije nego što se mogu ujediniti. Kršćanska unija i liberalni D66 to nikako nisu željeli prihvatiti.

Ovo je bila četvrta Rutteova vlada. Premijer je 13 godina, drugi najdugovječnijih na dužnosti u EU-u nakon Viktora Orbana. Svoju posljednju vladu uspio je sastaviti tek nakon devet mjeseci pregovora. Činile su je desno liberalni VVD, lijevo liberalni D66, demokršćanska stranka CDA i manja Kršćanska unija.

Zahtjevi za azil u Nizozemskoj prošle su godine porasli za trećinu i do kraja godine bi ih moglo biti više od 70 tisuća, najviše od 2015. godine. To bi ponovno opteretilo ustanove za smještaj azilanata u Nizozemskoj, u kojima su uvjeti zbog prenapučenosti često bili nehigijenski. Rutte je prošle godine rekao da ga je stid zbog toga, nakon što je humanitarna skupina Liječnika bez granica po prvi put u povijesti poslala svoj tim u Nizozemsku da bi pomogla medicinskim potrebama migranata.

On je obećao da će poboljšati uvjete u objektima, ali je to namjeravao napraviti smanjenjem broja izbjeglica. Za to nije uspio pridobiti potporu koalicijskih partnera koji su smatrali da je njegova politika otišla predaleko. Rutte je rekao da mu je žao što je morao dati ostavku, ali je to opisao kao "političku realnost". Nije dodao hoće li se ponovno kandidirati na novim izborima koji se očekuju najesen. Zemlju će do tada voditi u tehničkom mandatu.

Vladajućima je zadnjih mjeseci jako pao rejting zbog brojnih kriza. Na lokalnim izborima u ožujku sve vladajuće stranke zabilježile su značajne gubitke. Veliki pobjednik na tim izborima bio je desni populistički Pokret poljoprivrednika-građana (BBB). Predviđa se da će BBB biti vrlo uspješan na budućim parlamentarnim izborima. Stranka je posljednjih mjeseci stekla popularnost kao glas protivnika vladinim ekološkim propisima za smanjenje razine emisije dušika. Poljoprivrednici su protiv mjera prosvjedovali nekoliko godina, povremeno i nasilno.

