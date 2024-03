Ovo mjesto je pakao na zemlji: 'Ali je umro pred očima cijelog svijeta, neprestano su ga gledali kako umire'

Otac Alija, palestinskog dječaka koji je nedavno umro od pothranjenosti i dehidracije u jedinoj pedijatrijskoj bolnici u sjevernom pojasu Gaze, apelirao je za pomoć za drugu djecu koja se ondje liječe, dok UN upozorava na glad ako se isporuke pomoći znatno ne povećaju. "Ali je rođen tijekom rata, kada nije bilo hrane ni bilo čega što bi njegova majka mogla jesti, zbog čega su mu otkazali bubrezi", kazao je za BBC njegov otac, koji je želio ostati anoniman. "Alijevo stanje se pogoršavalo iz dana u dan. Pokušavali smo ga liječiti po bolnicama, ali nije bilo pomoći... Ali je umro pred očima cijelog svijeta koji je neprestano gledao kako umire."

Nažalost, Ali je samo jedno od najmanje 10 djece za koje je tim Svjetske zdravstvene organizacije rekao da su umrli od posljedica nedostatka hrane u pretrpanoj bolnici Kamal Adwan u gradu Beit Lahia. Ministarstvo zdravstva Gaze, pod vodstvom Hamasa, izvijestilo je o smrti 18 djece od pothranjenosti i dehidracije diljem teritorija, od čega najmanje 15 u istoj bolnici. UN-ova agencija za djecu, Unicef, upozorila je da će broj djece koja umiru od gladi naglo porasti ako se rat između Izraela i Hamasa ne završi i ako se prepreke humanitarnoj pomoći ne riješe. Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da su djeca i žene činili 70% od preko 30.700 ubijenih i 72.000 ranjenih od početka rata.

Izraelska vojska pokrenula je vojnu kampanju u Gazi nakon Hamasovih napada na Izrael 7. listopada, uzrokujući brojne žrtve, a oko 300.000 ljudi je izolirano u sjevernom dijelu Gaze, gdje je glad dosegnula katastrofalne razine. UN-ove provjere pothranjenosti u siječnju pokazale su da je jedno od šestero djece mlađe od dvije godine akutno pothranjeno, a gotovo 3% njih patilo je od teške iscrpljenosti koja je zahtijevala hitno liječenje.

Nedostatak hranjive hrane, čiste vode i medicinskih usluga - kao i iscrpljenost i traume uzrokovane sukobom - također sprječavaju majke da doje svoju djecu. Bez majčinog mlijeka ili formule - čijih zaliha gotovo da nema na sjeveru - bebe mogu brzo postati ozbiljno dehidrirane i pothranjene, što povećava rizik od stanja opasnih po život poput zatajenja bubrega.

Salah Samara, četveromjesečni dječak, jedno je od teško bolesne djece koju dr. Abdel Jalil i njeni kolege pokušavaju u bolnici Kamal Adwanliječiti ograničenim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Njegova majka rekla je da je rođen prerano i da je ozbiljno dehidrirao te da sada pati od kronične bolesti bubrega i zadržavanja mokraće, što je izuzetno bolno i uzrokuje nadutost u trbuhu.

"Srce me jako boli zbog onoga što se s njim događa. Jako je teško svaki dan gledati svoje dijete kako plače jer ne može mokriti... a liječnici mu ne mogu pomoći." "On zaslužuje liječenje i sve drugo što mu je potrebno jer je još uvijek dijete, tek na početku svog života. Njegovo stanje se svakim danom pogoršava. Hitno mu je potrebno liječenje u inozemstvu. Molim svakoga tko me čuje da pomogne u liječenju mog djeteta", dodaje.

Dr. Ahmed al-Kahlot, direktor spomenute bolnice, upozorio je u međuvremenu da smrt djece o kojoj je do sada izvijestilo ministarstvo zdravstva podcjenjuje pravi razmjer problema. "Broj slučajeva smrti zbog pothranjenosti počeo se brojati prije dva tjedna, tako da je stvarni broj puno veći od toga", rekao je.

Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, napisao je u ponedjeljak na X-u, bivšem Twitteru, da je agencija uspjela dostaviti gorivo i neke osnovne medicinske potrepštine bolnici Kamal Adwan i drugoj bolnici koju su posjetili tijekom vikenda, Al -Avda u Džebaliji. No upozorio je da isporuke predstavljaju djelić hitnih potreba za spašavanje života. "Apeliramo na Izrael da osigura da se humanitarna pomoć može sigurno i redovito isporučivati. Civilima, posebno djeci i zdravstvenom osoblju, potrebna je hitna pomoć. Ali ključni lijek koji je svim ovim pacijentima potreban je mir", rekao je.

Zapadne vlade, uključujući SAD, pojačavaju pritisak na Izrael da omogući lakšu distribuciju humanitarne pomoći u Gazi. Američki predsjednik Joe Biden naglasio je potrebu za većom pomoći za Gazu, ističući da nema izgovora za nedostatak akcije. Međutim, istoga dana, Svjetski program za hranu (WFP) izvijestio je da su izraelski vojnici spriječili njihov prvi pokušaj dostave hrane u sjeverni dio Gaze u posljednja dva tjedna. UN-ova agencija je navela da je konvoj od 14 kamiona bio zaustavljen na kontrolnoj točki, a kasnije su ga navodno opljačkale očajne gomile.

