Ovo jeftino oružje mijenja tijek rata u Ukrajini, vojnici prisiljeni na 'marševe': 'Izlazimo iz vozila i kilometrima pješačimo'

Ukrajinski vojnici tvrde su često prisiljeni kretati se i boriti se pješice, i to zbog stalne prijetnje "eksplodirajućih" bespilotnih letjelica. Kažu da Rusija pojačava pritisak i da nijedno vozilo nije sigurno od tih razorno učinkovitih bespilotnih letjelica koje izvode jednosmjerni napad. I ruske snage suočavaju se s sličnim problemima.

Ukrajinski vojnici su izjavili za The New York Times da je zaštita i opskrba vojnih snaga na prvoj liniji sada izloženija riziku nego ikad prije zbog povećanja napada dronovima FPV koje provodi Rusija. FPV je, inače, skraćenica engleskog izraza "First Person View", "što znači 'pogled iz prvog lica". Zapravo pilot putem inovativne tehnologije kroz naočale virtualne stvarnosti (VR) ima direktan prijenos slike s kamere drona.

Ove letjelice koriste obje strane, obično su izuzetno jeftino izrađene, opremljene su eksplozivima, a upravljaju ih operateri udaljeni kilometrima od potencijalnih ciljeva. Budući da ove letjelice mogu izvesti jednosmjerne napade koji rezultiraju razornim eksplozijama, ili, u nekim slučajevima, ispustiti bombe na nesvjesne mete, "putovanje automobilom iznimno je opasno", upozorio je pripadnik ukrajinske Nacionalne garde za NYT.

Istaknuo je kako su članovi njegove jedinice posljednjih nekoliko mjeseci ostavljali svoja oklopna vozila iza sebe i pješačili gotovo 10 kilometara do pozicija na prvoj liniji. "Moguće je samo pješice", dodao je. Pripadnici 117. brigade u regiji Zaporožje suočavali su se s neugodnim iscrpljujućim hodom po kiši i blatu, prema navodima NYT-a. Ako bi koristili svoja vozila kako bi dostavili streljivo ili hranu na prvu liniju, dronovi Rusije mogli bi ih napasti iz zraka.

To ne znači da je kretanje pješice sasvim bezopasno. FPV dronovi lako su pratili i gađali vojnike na tlu, što je zabilježeno u mnogim videozapisima i fotografijama koje su kružile tijekom rata.

Dronovi su značajno oblikovali rat u Ukrajini. Za Ukrajinu, koja se suočava sa sve manjim zalihama streljiva i prestankom američke pomoći, dronovi predstavljaju jeftinu i pristupačnu alternativu topničkom gađanju. Ako se jedan pokvari zbog ometanja ili bude oboren, vješti operateri, koji često upravljaju dronovima s položaja udaljenih od prve linije, jednostavno mogu poslati drugog.

Na određeni način, dronovi se mogu pokazati učinkovitijima od topništva. Funkcioniraju poput improviziranih eksplozivnih naprava koje ciljaju različite mete, bilo da se radi o pojedinačnim vojnicima ili tenkovima.

Rusija također crpi slične koristi iz svog arsenala bespilotnih letjelica, koje uključuju lebdeća streljiva proizvedena prema vojnim specifikacijama, ali i jeftinije opcije koje su rezultat privatnih obrambenih inicijativa. Ukrajina, također, radi napore podržane kako državnim tako i privatnim operacijama.

Vojnici su za NYT izjavili da je Ukrajina prva koja je doista iskoristila utjecaj dronova na bojištu, dok je Rusija nedavno u većoj mjeri kopirala njihovu taktiku, postižući smrtonosne rezultate.

FPV dronovi mogu se proizvoditi u velikim količinama za ratovanje protiv skupljih ciljeva poput tenkova. Imaju značajan utjecaj na bojištu, prijeteći bilo kome ili čemu što se kreće. Efikasno tako transormiraju sektore prve linije u svojevrsnu ničiju zemlju za vozila koja su laka i velika meta, zaključuje NYT.

