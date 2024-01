Nove satelitske snimke otkrile veliku rusku obmanu: 'To je jeftina taktika s kojom se može puno dobiti'

U trenutku kada Ukrajina pojačava zračne napade, Rusija je poduzela nekonvencionalan pristup zaštiti svojih zrakoplova. Nove satelitske snimke pokazuju da je Rusija oslikala lažne borbene zrakoplove kako bi zbunila ukrajinsku vojsku, a prema Business Insideru, najnoviji primjer ove taktike može se primijetiti u ruskoj zračnoj bazi Primorsko-Akhtarsk uz Azovsko more.

This July image shows aircraft silhouettes being painted at a Russian air base, likely to try to fool Ukrainian drone pilots pic.twitter.com/z1uKHYWnY0