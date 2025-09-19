Ovo je bio plan britanske vlade za dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa: Čini se da je uspio

Dvije su se posljednje dane laburistička vlada i britanska kraljevska obitelj utrkivali kako bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu priredili drugi državni posjet, obilježen ceremonijalnim spektaklom. Od počasnih plotuna i zlatnih kočija koje su vukli bijeli konji, preko aeromitinga, do veličanstvene vojne parade – sve je bilo pripremljeno da Trump osjeti posebnost trenutka. „Učinjeno je sve da predsjednik Trump zaista ima osjećaj da je ovo poseban trenutak za njega”, komentirala je stručnjakinja za kraljevsku obitelj Emily Nash.

Britanski novinari cijeli su događaj usporedili s „Truman showom” jer su stotine ljudi radile kako bi Trump dobio dojam da se cijeli svijet okreće oko njega. Kao Truman, ni Trump nije morao izaći iz zidina dvorca i čeličnih ograda Windsora; prosvjedi su se odvijali daleko, u Londonu. Čak se i kralj Charles na državnom banketu suzdržao od uobičajenih tema, poput klimatskih promjena, i govorio je o „ljepoti prirode”. Trump je djelovao zadovoljno, a Prva dama zainteresirano. „Ovo je jedna od najvećih časti u mom životu”, rekao je Trump, kako prenosi DW.

Cilj da se američki predsjednik u što boljem raspoloženju uputi u politički dio posjeta očito je uspio. Na zajedničkoj konferenciji za tisak s britanskim premijerom Kirom Starmerom u četvrtak poslijepodne nije bilo problema. Umjesto zajedljivih komentara i lekcija, Trump je istaknuo: „Veza između naših zemalja jedinstvena je, ona je neraskidiva. Bit ćemo zauvijek prijatelji.”

Iako su im politička uvjerenja inače vrlo različita, u četvrtak je atmosfera djelovala gotovo prijateljski, a američki predsjednik bio je smiren. Posjet je obilježio i konkretan gospodarski uspjeh Trump i Starmer objavili su 250 milijardi funti investicija koje će uskoro prijeći Atlantik – uključujući otprilike 170 milijardi eura od kompanija kao što su Google, Microsoft, Nvidia, Palantir i Boeing. Starmer je to nazvao „najvećim investicijama te vrste u povijesti zemlje”. Partnerstvo će se prvenstveno odnositi na umjetnu inteligenciju, kvantno računalstvo i nuklearnu energiju, što je dodatno zapečaćeno potpisanim tehnološkim sporazumom.

Kritičari, poput Nicka Clegga, upozoravaju da Velika Britanija postaje preovisna o SAD-u: „Mi smo tehnološki gledano neka vrsta vazalne države. Čim naše tehnološke kompanije počnu rasti ili razvijati ambicije, moraju ići u Kaliforniju, jer ovdje nemamo kapital za rast.” Za Starmera je, međutim, najvažnije što će partnerstvo otvoriti 7.600 novih radnih mjesta i potaknuti gospodarski rast. Razočaranje bi mogla osjećati industrija čelika, jer planovi za ukidanje američkih carina zasad su stavljeni na čekanje, iako se sektor već godinama suočava s teškoćama.

Čak i u pitanjima koja obično izazivaju neslaganja, dvojica državnika djelovala su usklađeno – ili barem su se složila da se ne slažu. Trump je, komentirajući britanske planove za priznanje palestinske države, rekao: „Po tom pitanju ne slažem se s premijerom. To je zapravo jedna od rijetkih stvari oko kojih imamo različito mišljenje”, a obojica su kimnula glavom. Oštrije riječi upotrijebio je o ruskom predsjedniku: „Da, iznevjerio me je.” Iako Trump time odražava distanciranje od Putina, nije precizirao kakve će konkretnije obveze SAD preuzeti.

Trumpova intervencija u britansku unutarnju politiku, koja je izazivala strahovanja, nije se dogodila. Podsjetimo, posljednji posjet američkog potpredsjednika J. D. Vancea izazvao je zabrinutost zbog slobode govora u Velikoj Britaniji, što su koristile populističke snage poput Reform UK i Nigela Faragea. Kako će Britanci ocijeniti dvodnevni spektakl, tek će se vidjeti. Ipak, pojedini u anketama priznaju da je, unatoč nepopularnosti Trumpa, njegov posjet bio geopolitički važan i donekle nužan za zemlju.