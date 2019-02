Otvorila lijes i u njemu umjesto majke ugledala nepoznatu ženu

Kad je obitelj tog 2. rujna 2014. godine uoči pogreba otvorila lijes kako bi se oprostili od majke i bake Ivanke Č. koju su pogrebnici dovezli iz Opće bolnice u Zaboku, gdje je preminula, u lijesu su zatekli tijelo nepoznate žene. Zbog propusta je Općinski sud u Zlataru nepravomoćno presudio da Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana tužiteljici, jednoj od pokojničinih kćeri, mora isplatiti 10.500 kuna naknade.

Na suđenju je kćer ispričala kako su na groblju u Belcu otvorili lijes i ugledali nepoznatu ženu u odjeći koju su ona i njezina obitelj ostavili u bolnici. Došlo je, naime, do pogreške, pa je lijes Ivanke Č. poslan na groblje u Mihovljanu, a lijes žene koja je trebala biti pokopana u Mihovljanu, dovezen je u Belec. Kasnije je utvrđeno da je ta druga žena Katica P., čija obitelj zamjenu tijela nije ni primijetila jer oni nisu otvarali lijes. Pokojna Ivanka bila je odjevena u Katičinu odjeću koja joj je bila vidno premalena, a nije, kako piše u presudi, imala ni zube koje je obitelj ostavila zajedno s odjećom u bolnici. Njezinu odjeća završila pak je kod Katice P. koja je preminula dan kasnije.

O tome su pisali i mediji, pa je kćer pretrpjela veliki šok i javila se psihijatru, a na ime pretrpljene neimovinske štete zatražila je naknadu od 50.000. U tužbi je navela da je bolnica odgovorna za obradu, čuvanje i oblačenje tijela pokojnica, te predaju pogrebnom poduzeću po nalogu obitelji. Više od tri sata na dan sprovoda, prije ukopa, ona i njezina obitelj čekali su, rekla je, da se obavi zamjena tijela pokojnica. Bolnica se u cijelosti protivi tužbi i tužbenom zahtjevu. Tvrdi da tijelo pokojnika iz mrtvačnice preuzima obitelj, odnosno prijevoznik kojeg obitelj angažira, i u nadležnosti je prijevoznika oblačenje pokojnika. Ističe da je obveza prijevoznika usporediti podatke iz popratne dokumentacije koja se izdaje za pokojnika i podatke o pokojniku koje bolnica stavlja na tijelo pokojnika.

Svjedok koji je radio tada u mrtvačnici rekao je da ne zna na koji način i u kojem trenutku je došlo do zamjene tijela, i da oko toga mogu postojati različita nagađanja, pa i da je zbog propuha cedulja s osobnim podacima pala s plahte ili s nožnog palca pokojnika za koji je bila pričvršćena gumicom. Nakon što je na dan ukopa otkrivena pogreška, nastala je panika. Pogrebnik je zvao u Mihovljan i pitao je li ukop završio. Srećom, nije. Tijelo se nalazilo na odru u mrtvačnici kad su došla sva tri sina pokojne Katice, maknuli poklopac i potvrdili da to nije njihova majka. Pogrebnik je rekao da se tim poslom bavi 27 godina, a u cjeniku svojih pogrebnih usluga nema stavku oblačenja pokojnika jer za to nije bilo potrebe. Sud je zaključio da su tijela zamijenjena ne 2. rujna 2014. godine, nego već dan ranije, jer je u mrtvačnici ostalo samo jedno tijelo pokojne Katice.

- Prema tome, očito je da djelatnici bolnice nisu pravo obilježili tijelo pokojne Ivanke Č., kao ni tijelo pokojne Katice P., jer da su ga pravilno obilježili, tada ne bi došlo do zamjene dan ranije - navodi se u presudi.

