Otvorena autocesta od Osijeka do Belog Manastira: Dugačka 25 km, investicija vrijedna 206,4 milijuna kuna

Kroz Baranju se od petka vozi i autocestom. Na rođendan grada Osijeka, otvorena je, naime, dionica Koridora 5C od Osijeka do Belog Manastira, dužine 25 kilometara. RIječ je investiciji "teškoj" 206,4 milijuna kuna.

Popularna Slavonika, odnosno autocesta A5, ovime dobiva svoju punu europsku, međunarodnu dimenziju, istaknuo je premijer Andrej Plenković, koji je otvorio novu dionicu. Napomenuo je i kako će preostalih pet kilometara autoceste od Belog Manastira do Ivandarde, po najavama HAC-a, biti završeni tijekom 2024.

Snažna poruka

– Na taj način šaljemo snažnu poruku dovršetka infrastrukture mreže hrvatskih autocesta. To govori da je ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, prometna povezanost i izgradnja prometne infrastrukture strateški prioritet naše Vlade. Drago mi je da smo prije nekoliko godina ispravili pogrešku prijašnje Vlade jer europski koridor mora biti autocesta punog profila i u svojoj punini odavati dinamiku gospodarskog razvoja i svih prednosti koje donosi istoku Hrvatske. Ovo je bio zajednički pothvat, hvala i HBOR-u i EBRD-u čijim sredstvima je i po izuzetno povoljnim kamatama realiziran ovaj projekt – poručio je premijer Plenković.

Koridor 5C međunarodni je prometni pravac kojemu je cilj povezati Budimpeštu i Ploče. Kroz Hrvatsku će se protezati na 88,6 kilometara. Izgrađeno je do sada 83,6 km. Ostalo je, dakle, još već spomenutih 5 kilometara kroz Baranju do granice s Mađarskom. Gradnja Slavonike započela je, inače, 2005., a dvije godine kasnije puštena je u promet prva dionica od odmorišta Sredanci do Đakova, duga 23 kilometra.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić ustvrdio je kako je otvorenje baranjske dionice najljepši poklon Osijeku za Dan grada.

– Grad Osijek ovime se stavlja u jedno prometno čvorište. Dva sata smo udaljeni od Zagreba, a sada ćemo na dva sata udaljenosti biti i do glavnih gradova susjednih država, Budimpešte i Sarajeva – istaknuo je Radić.

Ministar Butković rekao je da je sada vidljivo koliko je dobra bila odluka Vlade RH iz 2017. o odustajanju od monetizacije Hrvatskih autocesta i njezine prodaje.

– Tim postupkom smo omogućili Hrvatskim autocestama da usprkos zaduženosti mogu danas graditi i otvarati nove dionice. Nakon Pelješkog mosta, čija je izgradnja bila jedan od najvećih događaja u posljednje vrijeme, otvorenje 5c koridora i ovih 24 kilometara, novi su značajan projekt za gospodarski i prometni razvoj cijele Hrvatske – poručio je minista. Dodao je kako od 25 milijardi kuna koje se trenutno ulažu u cijeloj Hrvatskoj, velik dio ide za projekte na istoku zemlje.

Povijesni dan za Baranju

– Zahvaljujem na razumijevanju, otvorenim vratima i shvaćanju svega onoga što istok Hrvatske predstavlja za čitavu Hrvatsku i nadam se da u takvom ozračju nastavljamo raditi na novim velikim projektima koje želimo razvijati na području naše županije i istoka Hrvatske, a koji su najvećim dijelom već pripremljeni i uskoro će također biti završeni i otvoreni – kazao je, pak, župan Ivan Anušić.

Istaknuo je i da je most preko rijeke Drave, u sklopu Koridora 5C, najduži most u Hrvatskoj, a nosi ime 3. gardijske brigade koja je podnijela najveću žrtvu u Domovinskom ratu.

Gradonačelnik Belog Manastira Rob ocijenio je kako je ovo povijesni dan za Beli Manastir i cijelu Baranju, najveći od mirne reintegracije.

