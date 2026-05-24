Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRAJ SEZONE

Objavljeno koliko je ljudi u Hrvatskoj umrlo od gripe

Šibenik: Timovi Hitne medicinske pomo?i imaju svakoga dana pune ruke posla
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.05.2026.
u 10:29

Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno 10.378 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama

U Hrvatskoj je u sezoni gripe 2025./2026. godine, zaprimljeno gotovo 41. 000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Zavod pritom napominje da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse. Zaključno s 17. svibnja, zaprimljeno je ukupno 40.886 prijava oboljelih, a u posljednjem, 20. tjednu pristigle su svega tri prijave i nije bilo pozitivnih uzoraka na virus gripe, pokazuju podaci HZJZ-a.

 Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje takozvani višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno 10.378 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama. U usporedbi, prošla sezona imala je najveći tjedni broj od oko 6.900 prijava, a sezone 2022./2023. i 2023./2024. oko 4.000, odnosno 3.600. Prema podacima o stopama prijava po dobnim skupinama, najviše su obolijevala djeca u dobi od jedne do četiri godine, s 7.031,5 prijava na 100.000 stanovnika, te djeca u dobi od pet do šest godina, s 6.828,7 prijava na 100.000 stanovnika.

Najniža stopa zabilježena je u osoba starijih od 65 godina, svega 385,5 na 100.000 stanovnika, no upravo su starije osobe i kronični bolesnici najugroženiji kada je riječ o teškim oblicima bolesti i komplikacijama. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem tjednu među testiranim uzorcima nije bilo uzoraka pozitivnih na virus gripe.

Ključne riječi
HZJZ smrtnost gripa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!