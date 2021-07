Otkriven je datum ugradnje zadnjeg dijela Pelješkog mosta: Hrvatska se spaja u srijedu, 28. srpnja

Srijeda, 28. srpnja 2021. datum je spajanja Hrvatske! Kako doznajemo, taj dan u večernjim satima ugradit će se zadnji, 165. segment čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta čime će most u potpunosti biti spojen od Komarne do Brijesti, u punoj svojoj dužini od 2,4 kilometra.

Zadnji segment će biti ugrađen, kako doznajemo, između stupnih mjesta S8 i S9, odnosno na udaljenosti 1500 metara od Komarne i 900 metara od Brijesti. Spajanje mosta, a time i Hrvatske dogodit će se tri dana prije treće godišnjice uvođenja kineskih izvođača u posao izgradnje Pelješkog mosta. Usto, zadnji segment će se ugraditi znatno prije nego se prvotno planiralo.

Sve gotovo do 31. siječnja

Naime, prvi plan je bio da se most spoji krajem rujna ili početkom kolovoza no taj se rok stalno skraćivao kako su se Kinezi uhodavali s ugradnjom segmenata. Radnici China Road And Bridge Corporation (CRBC), naime uhvatili su odličan ritam ugradnje segmenata pa im je tako na početku trebalo, a što je bilo i prema planu, da podignu i zavare jedan segment 10 do 11 dana, a sad im je za to potrebno sedam dana. A nakon što se ugradi i zadnji segment čelične nosive konstrukcije mosta, slijedi njegovo opremanje, a to znači među ostalim asfaltiranje kolničke konstrukcije, postavljanje zaštitne ograde i zaštite od vjetra, postavljanje elektroinstalacija i 24 kamera za nadzor prometa i sigurnosti….

Plan je da svi radovi na mostu budu gotovi do 31. siječnja 2022. Do jučer su ugrađena 162 segmenta. A jučer se na projektu Cestovnog povezivanja juga Hrvatske, koji osim mosta uključuje i izgradnju 32 kilometara pristupnih cesta, zbio još jedan važan događaj - probijen je još jedan, treći tunel na pristupnim cestama Pelješkom mostu. Radi se o tunelu Polakovica koji je dug 1240 metara, a probio ga je grčki Avax. Austrijski Strabag je na svojim dionicima pristupnih cesta već probio dva tunela - Debeli brijeg i Kamenice.

VIDEO: Probijanje tunela

Hrvatskim cestama navode da je tunel Polakovica dio četvrte faze stonske obilaznice i zajedno s mostom Ston i još jednim tunelom - Supava čini najkompleksniji dio ovog zahvata s obzirom da će most biti između dva tunela. Iskop tunela Polakovica započeo je u rujnu prošle godine, a s današnjim završetkom ukupno je iskopano čak 90.000 kubičnih metara materijala te je utrošeno 44 tone armature i 29.000 četvornih metara mlaznog betona za primarnu podgradu.

Buši se posljednji tunel

Na radovima je sudjelovalo 30 radnika raspoređenih u dvije smjene, podaci su Hrvatskih cesta. Iz te tvrtke poručuju i da istovremeno, traju radovi i na iskopu posljednjeg tunela na projektu – Supava, dugog 1290 metara, koji su trenutno na 50 posto. Što se tiče mosta Ston, koji će biti dug 485 metara, na tom gradilištu se napreduje s armirano betonskim radovima na stupovima dok se u izdvojenom pogonu brodogradilišta u Splitu proizvode dijelovi čelične konstrukcije. Na pristupnim cestama su u tijeku su armirano betonski radovi na objektima mostu Dumanja Jaruga I i II dok se na ranije probijenim tunelima rade završne betonske kampade i hidroizolacija.