VIDEO Otišao u šetnju i snimio rijedak prirodni fenomen: ' Bio sam zadivljen'

Tijekom šetnje uz litice Suðuroy na Farskim otocima, 41-godišnji Samy Jacobsen vidio je vrtlog vode kako se izdiše iz valova. Gledao je kako se vorteks vode 'penje' uz 470 metara dugu liticu poznatu pod imenom Beinisvørð i udara u sam vrh litice.

Stručnjaci navode kako je riječ o vodenom valu na spilarnom stupu zraka koji se formira kao tornado iznad vode kad se zrak zavrti u krug zbog same litice.

- Odlučio sam otići u šetnju u područje koje rijetko istražujem i isto tako sam odlučio isprobati sestrin iPhone za kojeg sam znao da radi odlične fotografije i snimke. Već doma sam mogao vidjeti da je pejzaž idealan za odlične fotografije jer je izgledalo kao da se more i nebo maltene sudaraju u oluji. Napravio sam par fotografija i snimio nekoliko video, no kad sam napravio snimku vorteksa bio sam zadivljen' - istaknuo je 41-godišnjak.

Kako je naveo, vidio je kako se nešto uzdiže u zrak na tom području, no nije prije toga imao potrebu to pobliže izvidjeti.

- U blizini se nalazi veliki broj malih rijeka koje krše zakone fizike u olujnim uvjetima i jako puno morske vode se diže, pa nije uvijek lako vidjeti što je što - smatra Samy Jacobsen, prenosi Daily Mail.

Meteorolog Greg Dewhurst opisao je fenomen kao 'spektakularan'.

- Nama se čini kao da je riječ o vodenom valu na zračnom spiralnom stupu, koji ee pomalo poput tornada koji se, doduše, formira na vodi. Vrh litice pomaže da se zrak zavrti i mislimo da je upravo to razlog zašto se to brzo formira. Vrijeme na tom području je, inače, nestabilno i česte su kiše, a sve to pomaže u stvaranju tog fenomena - objasnio je meteorolog.