Pijani otac zaprijetio da će baciti tablet kroz prozor jer mu sin igra previše igrica, pa završio u pritvoru

Nakon što je maloljetnom sinu (16) prigovorio da je stalno na igricama te zaprijetio da će mu baciti tablet kroz prozor, policija je uhitila 59-godišnjeg oca.

U presudi stoji da je "počinio psihičko nasilje u obitelji nad malodobnim sinom na način da je u alkoholiziranom stanju na njega počeo vikati riječima: ‘Ugasi igrice, bacit ću ti tablet kroz prozor i vrata od sobe moraju biti stalno otvorena’. To je kod malodobnog sina izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti, dakle, počinio je psihičko nasilje u obitelji na štetu djeteta, svog malodobnog sina”, zaključila je prekršajna sutkinja koja je oca proglasila krivim i osudila, piše Danica.hr.

Nemili incident se dogodio u ožujku oko 19.30 sati u obiteljskoj kući u Zagrebu. Otac je na sudu sve priznao, te je kazao kako mu je žao te da je svjestan kako nije trebao tako reagirati.

“Ali, on toliko igra igrice da je to prevršilo svaku mjeru i stalno ga upozoravam da prestane toliko igrati igrice. Neposredno prije imao je operaciju očiju, a morao je i učiti jer je završavao školu i prethodio mu je upis u srednju, a zna biti po tri sata zatvoren u toaletu i igrati igrice. Kupio sam mu najbolji tablet, ali on pretjeruje u količini vremena koje provede igrajući igrice. To popodne zamolio sam ga da uči, a kad sam došao doma vidio sam da je na igricama pa sam zato tako reagirao. Sin je pozvao policiju koja me je uhitila i drugi dan pustila na slobodu”, ispričao je 59-godišnjak.

Njemu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,37 promila. Sud ga je kaznio s novčanom kaznom od 1000 kuna od koje mu se umanjuju dva dana pritvora pa mora platiti samo 400 kuna, te mora podmirit troškove prekršajnog postupka u iznosu od 200 kuna.

Dobio je i zabranu uznemiravanja sina koja će trajati tri mjeseca, a nadzor te mjere će vršiti policija.