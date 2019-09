Dječak uništio autobusno stajalište, potez oca izazvao divljenje

Samohrani otac Arthur Ord (51) podijelio je na Facebook grupi 'Seaham Have Your Say' fotografiju svog sina i to na mjestu gdje je tinejdžer uništio autobusno stajalište. "Nisam ga tako odgojio", napisao je otac uz fotografiju. Nakon toga odveo je sina (13) u policiju. Kazao je da je ta odluka za njega bila mučna ali smatra da se njegov sin mora naučiti ponašati prije nego bude prekasno.

"Neću mu dopustiti da pobjegne i sakrije se od onoga što je učinio", napisao je otac. "Tužan sam jer je jedan od dječaka na ovoj slici moj sin. Neugodno mi je i sram me je što je to učinio. Nisam ga tako odgojio i izvinjavam se zbog takvog ponašanja", napisao je između ostalog otac.

Brojni roditelji komentirali su na Facebooku njegovu odluku. Kazali su da se ne treba sramiti svog postupka.

"Arthure nije to lako učiniti, ali divim ti se i poštujem zbog ovoga. Sigurna sam da vaš sin nije loš mladić, ali možda će naučiti vrijednu životnu lekciju", jedan je od komentara.

Kada se mladić vratio, otac je priznao da je njegov sin malo bio tužan i plakao.

"Primili smo izvještaj o oštećenju prozora autobusne stanice u Seahamu. Trinaestogodišnjeg dječaka saslušali su službenici i priznao je da je napravio štetu. Bit će upućen u Službu za prekršaje mladih", kazali su iz policije, piše The Sun.

