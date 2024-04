Otac napadnutog HGSS-ovca otkrio zašto je došlo do sukoba: 'Sin mi je na aparatima zbog nasilnika'

Sinoć je u Kaštel Štafiliću došlo do stravičnog napada na dvojicu HGSS-ovaca, od kojih je jedan višestruko propucan, a drugi je zadobio dva udarca sjekirom. Naime, J. K. (58) navodno je podivljao nakon što su dva mladića po povratku s posla parkirala automobil ispred njegove kuće, a odmah je zatim došlo do brutalnog napada.

Detalje o teškom incidentu ispričao je za Dnevno.hr potpuno šokirani otac Ivica Bolibruh, koji još uvijek čeka da mu se propucani sin Kruno probudi nakon operacije. "Moj sin je HGSS-ovac i nakon što je odradio smjenu, došao je kući, ali zbog jakog juga nije smio parkirati na rivi da mu se auto ne potopi, nego je parkirao pred kućom J. K. Ovaj je izletio istoga trenutka i počeo pucati…", govori otac u dahu.

"Moj sin, sav izrešetan, nekako se uspio dovući preko ulice, a onda mu je u pomoć priskočio njegov kolega iz HGSS-a. J. K. je tada otišao u kuću i izletio s dvije sjekire, pa Krunina kolegu dva puta snažno udario, jednom u glavu, drugi put u ruku", ispričao je otac Ivica koji je, inače, hrvatski branitelj.

On navodi da je njegovu sinu propucana desna strana, dio pluća, zdjelice i ključne kosti. "Sada je na aparatima, a zašto? Zbog nasilnika koji je godinama poznat po svojoj agresivnosti. Riječ je o tome da taj dio ispred kuće koji je državni, on uporno svojata. Tako je 2003. godine izbo nižem po trbuhu čovjeka koji je mokrio pred njegovom kućom, a optužnica nikada nije podignuta. Ma, znao je on tamo ljudima trgati retrovizore i bušiti gume", tvrdi Ivica Bolibruh.

Ivica Bolibruh navodi da su napadaču 2003. godine nakon napada nožem u kući pronašli pušku M48 i ručni bacač. "Pomorac je, što će mu oružje? Navodno su mu i sada u kući pronašli oružje. Da se reagiralo na ranije incidente, moj sin sada ne bi bio na aparatima", zaključuje nesretni otac.

Da podsjetimo, u Kaštelima nešto prije 20 sati na Uskrsni ponedjeljak dogodio se krvavi sukob, a ishod su teške ozljede zbog kojih su dvije osobe prevezene u splitsku bolnicu. Policija je privela muškarca kojeg smatra odgovornim za taj strašni čin, a istraga, koja je u ovom trenutku u tijeku, pokazat će što je motiv. Za sada je neslužbena informacija da je sukob izbio zbog parkiranja, s obzirom na to da je policija tijekom očevida utvrdila da je osobni automobil Suzuki SX4 propucan s više metaka.

Na društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na kojoj se vidi kako jedan od muškaraca leži ozlijeđen. Prilazi mu muškarac koji mu pokušava pomoći. U tom trenutku do njih je s dvije sjekire dotrčao napadač koji je pomagača s leđa udario sjekirom po glavi. Usprkos udarcu sjekirom, čovjek se uspijeva othrvati napadaču, a kasnije mu u pomoć pristižu slučajni prolaznici, koji sprečavaju daljnje nasilje. Večernji list u posjedu je snimke, ali zbog uznemirujućeg sadržaja nećemo je objaviti.

Iz Splitskog KBC-a obavijestili su nas o stanju sinoć zaprimljenih osoba.

U OHBP KBC-a Split sinoć su zaprimljene tri osobe. Pacijent (1978.) zadobio je tri prostrjelne rane u području abdomena, lijeve natkoljenice i desne nadlaktice. Hitno je operiran te smješten u Jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Trenutačno je stabilnih vitalnih funkcija, no s obzirom na to da ima ozljede više organskih sustava i dalje je u životnoj opasnosti.

Drugi pacijent (1975.) imao je otvorenu ranu u području glave i frakturu lubanje. Nakon obrade hospitaliziran je u Jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za neurokirurgiju. Stabilno je i izvan životne opasnosti. Treći pacijent, napadač (1966.) ima prijelom nosne kosti i konvulziju pluća. Nakon liječničke obrade nije bilo indikacija da ga se zadrži na liječenju – doznajemo u splitskom KBC-u.

Što se tiče kaštelanskog napadača, on je policiji itekako poznat jer je prije 21 godinu izbo mladića koji mu je mokrio pored kuće. U sinoćnjem sukobu i on je ozlijeđen, zadobio je ozljede nosa. Tijekom jutra policija će obaviti očevid na propucanom vozilu koji su tijekom noći prebacili na parkiralište policijske uprave.

O napadu je za Večernji list govorio alpinist Stipe Božić, legendarni član HGSS-a. – Obojica su izvan životne opasnosti. Našeg člana jako dobro poznajem, mnogo puta smo bili zajedno, odličan čovjek – rekao nam je Stipe Božić koji je, kao i svi ostali građani, zgrožen događajem.

– Svaki pametan čovjek treba osuditi to divljaštvo. Ne znam kako se i kad to uvuklo u naše društvo. Svi možemo imati razne probleme, ali pištolj... Kakvo je to rješenje? Ne znam što je ovo, je li možda utjecaj cijele atmosfere u društvu, ne mogu vjerovati – govori Stipe Božić, koji o kolegi iz HGSS-a ima samo lijepe riječi. Vrlo je aktivan i vrijedan član, kazuje nam.