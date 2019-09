Pevecima odbijena i ustavna tužba, ostala im je samo jedna nada

Osim što su izgubili spor oko vizualnog identiteta tvrtke, pa moraju platiti sudski trošak od 693.125 kuna, bračnom paru Pevec odbijena je i ustavna tužba koju su podnijeli u povodu kaznenog postupka u kojem su pravomoćno osuđeni za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, objavio je Ustavni sud odluku svoga šesteročlanog vijeća pod predsjedanjem suca Branka Brkića.

Zdravko Pevec osuđen je i za utaju poreza pa mu je izrečena jedinstvena kazna od dvije godine i deset mjeseci zatvora, s tim da je za pola te kazne uvjetno osuđen uz rok kušnje od tri godine. Višnji Pevec je kazna od godine zatvora zamijenjena radom za opće dobro u trajanju od 730 sati. Ta je presuda pravomoćna od 30. siječnja ove godine kad je Vrhovni sud odbio njihovu žalbu te su njome obvezani i da Pevecu d.o.o. solidarno isplate 3,909.456 kuna.

Zdravko Pevec u ustavnoj tužbi prigovarao je utvrđenju činjenica i ocjeni dokaza, tvrdio je da je presuda Vrhovnog suda nerazumljiva i proturječna jer su oslobođeni za jednu točku optužnice uz obrazloženje kako nisu sudjelovali u radu knjigovodstvene i računovodstvene službe, što je proturječno u odnosu na osudu zbog utaje poreza. Prigovorio je i da se osuda temelji na svjedočenju R.S. koji je zamolbenim putem saslušan u Austriji pri čemu nije imao mogućnost ispitati ga, a riječ je o odlučujućem dokazu. I Višnja Pevec je prigovorila tom nekonfrontiranom svjedočenju te da joj je povrijeđena presumpcija nedužnosti jer se osuda protiv nje temelji na zatvorenom krugu indicija, a ne na dokazima.

Ustavni sud je standardno obrazložio kako nije njegova zadaća utvrđivati činjenice i tumačiti pravo, već je to posao redovnih sudova. U protivnom, Ustavni sud bi bio sud trećeg ili četvrtog stupnja. Ustavni sud jedino ocjenjuje je li postupak imajući u vidu način na koji su pribavljeni dokazi vođen na način koji je bračnom paru Pevec osigurao pravično suđenje. U tom pogledu zaključak je kako je prvostupanjski Županijski sud u Bjelovaru dao iscrpno obrazloženje za svoja utvrđenja i ocjenu dokaza, te da u tomu nema ničeg arbitrarnog. I Vrhovni sud je odgovorio na sve žalbene navode, te su sudovi dostatno obrazložili svoja utvrđenja o krivnji Pevecovih.

Što se tiče svjedočenja u Austriji, Ustavni sud je utvrdio da Višnja Pevec u žalbi na prvostupanjsku presudu to nije spomenula kao problem, već je to učinio jedino Zdravko Pevec.

Međutim, s obzirom na pravilo da navodi žalbe samo jednog optuženika mogu koristiti i ostalima, Ustavni sud je taj prigovor razmotrio u odnosu na oboje. Svjedok R.S. je iskaz dao tijekom istrage državnom odvjetništvu u Klagenfurtu bez nazočnosti obrane. Branitelj Zdravka Peveca je na sudu u Bjelovaru prvo rekao kako svjedoka treba neposredno saslušati, ali zatim je istakao da on formalno ne predlaže njegovo ispitivanje. Sud je stoga pročitao taj iskaz. Obrana ni u završnim govorima nije prigovorila što je taj iskaz čitan. Ustavni sud je stoga zaključio da se obrana "nedvojbeno odrekla prava da se svjedok R.S. ispita na raspravi". Stoga nije riječ o povredi konfrontacijskog prava i nezakonitom dokazu, obrazložio je Ustavni sud. Peveci se sada mogu obratiti i Europskom sudu za ljudska prava.