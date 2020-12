Osnivač fejs grupe hrvatskih ravnozemljaša otkriva kako su reagirali na neviđeno trolanje

Možda najzabavnija vijest ovog tjedna jednom dijelu građana bila je promjena imena Facebook grupe Ravna zemlja Balkan u Okrugla zemlja. To je neopisivo razljutilo članove grupe koji vjeruju u to da je Zemlja ravna te su krenuli zapomagati i pomoć Marka Zuckerberga.

Nije trebalo dugo da se otkrije kako je to učinio Mustafa Sejdinović koji se infiltrirao se u grupu i iskoristio priliku kad je administrator tražio pomoć te iskoristio priliku

- Prihvatili su me u grupu prije nekoliko mjeseci. Imao sam plan da ih istrolam, ali nisam znao kako, pa sam čekao. Onda su objavili da traže admina, ja sam se odmah javio i dali su mi poziciju istog trena. Ostalo je povijest. Potpuno je suludo da ljudi kao oni misle da su otkrili sve tajne ovog svijeta, a nesposobni su provjeriti jednu osobu - rekao je Mustafa koji je promijenio ime grupe koje mora ostati takvo narednih 27 dana.

Miroslav Schnur, osnivač napomenute grupe otkrio je za 24sata što će kasnije učiniti.

- Evo rješava se već dva dana. Bit će sve OK. Desilo se tako što je taj Mustafa mjesecima bio u grupi i pokazao se kao 'ravan' i na kraju mu dam da bude admin i on je usred noći, dok je većina spavala, promijenio ime i pustio 7000 ljudi koji samo šire mržnju i vrijeđaju. Smetamo im iako ne širimo naše stavove, izražavamo ih samo unutar naše grupe, ali mrze istinu ljudi.

Upitan hoće li moći promijeniti ime i prije nego istekne tih 26 dana, ustvrdio je da ne zna. Opciju da pobriše grupu i stvori novu je odbio jer se godinama trudio za ovu grupu.

Na pitanje što ga je potaknulo da je napravi, kazao je: - Pa sve je počelo prije 12 godina, kad me je jedan prijatelj zapitao koliko je stara Zemlja. Tako je sve započelo, s istraživanjem.

- Cijela poanta je čovjeka odbaciti od Boga. Iza tog stoji sam Sotona i upravlja svijetom kroz medije, obrazovni sistem, nauku itd... kad bi znala da je sve laž što smo ikada naučili, us**** bi se. Tako sam i ja, na početku sam se baš us*** ali poslije sam shvatio da treba da se ljudi probude iz te zablude i saznaju istinu kad tad. A one koji ne žele, neću forsirati - kazao je Miroslav koji, inače, živi i radi u Njemačkoj. Njemu je u planu napisati knjigu.

