Osječki sudac Vekić i njegova prijateljica pušteni iz istražnog zatvora

Zvonko Vekić (63), sudac Županijskog suda u Osijeku, i njegova bliska prijateljica Nataša Sekulić (46) pušteni su u srijedu popodne iz istražnog zatvora i vratili su se iz Zagreba u Osijek. Ispitani su, naime, u srijedu u Osijeku i posljednji svjedoci koje je USKOK predložio u sklopu ove istrage pa više nema bojazni od utjecaja okrivljenika na njih. Na popisu je, inače, ukupno 11 svjedoka.

Vekić i Sekulić uhićeni su 25. studenoga, a nastavak je to afere podmićivanja osječkih sudaca u slučaju Mamić. Sumnjiči ih se, podsjetimo, za pranje novca, odnosno da su novcem koji je Vekić dobio kao mito od Mamića kupili dva stana, dva automobila te dio novca oročili. Riječ je o stanovima u Osijeku i Zadru. Onaj u Osijeku glasi na Natašu Sekulić, a nalazi se u središtu Osijeka, u Gundulićevoj ulici. No, USKOK sumnja da je stvarni vlasnik stana Vekić.

Drugi stan je u Zadru, no Vekić se brani kako je taj stan kupio nakon što je prodao kuću na Viru. Nadalje, u sefu Nataše Sekulić nađeno je oko 320.000 kuna te oko 30.000 eura, dakle ukupno oko 500.000 kuna, a za sav taj novac sumnja se da potječe od mita koje je Zdravko Mamić, prema vlastitim tvrdnjama, dao osječkim sucima koji su od ljeta pod istragom. Vekić i Nataša Sekulić sumnjiče se da su u pravnim poslovima koje su sklapali baratali s oko milijun nelegalnih kuna. Sumnjiče se da su sve to radili zajedno i prema prethodnom dogovoru, od travnja 2017. do početka srpnja 2021. u Osijeku, i to nakon što je Vekić, kako se sumnja, od Mamića primio 370.000 eura...