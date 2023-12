Osam godina imao je tumor na mozgu, liječnici ga nisu otkrili

Matt Carpenter, autor knjige ‘A Trip Down the Rabbit Hole: My 10 Year Journey with s Brain Tumor‘ spomenuo je višestruke znakove upozorenja koji su ga trebali potaknuti da ode liječnicima nakon što 2010. godine njegov tumor nisu vidjeli na CT-u.

U siječnju 2018. Carpenteru je konačno rečeno da ima izraslinu glioma na mozgu, za koju je potrebna hitna operacija. U to vrijeme je sve svoje simptome pripisivao velikom stresu i pretjeranom radu. Tumor je postajao sve veći i veći, a niti jednom nije imao glavobolju, čak ni kod mamurluka. Glavobolje su inače na vrhu popisa simptoma tumora na mozgu. Zamagljen vid također je čest simptom, a Carpenter to nije osjetio, piše Daily mail.

No nakon CT-a 2010. godine, dvije illi tri godine od prvih simptoma, primijetio je da mu govor postaje čudan. "Zaboravio bih kako se određene riječi izgovaraju ili što govorim usred rečenice", rekao je Carpenter. No mislio je da samo mora posjetiti logopeda. Najveći znak koji sam trebao uzeti u obzir pojavio se tek 2017., godinu dana prije dijagnoze. Na putu u Ameriku, ispričao je i objasnio da je tijekom tog leta sjedio pokraj jednog irskog para. Zaspao je, a nakon što se probudio, opisao je da je ispuštao neku bizarnu buku i slinio, no nije se mogao pomaknuti, a bilo mu je teško i disati.

POVEZANI ČLANCI:

Jedan od tih napada pojavio se na radnom sastanku. Osjećao se kao da ima moždani udar, a tada je posjetio liječnika i konačno dobio dijagnozu. Dijagnoza je postavljena u siječnju 2018., a tumor mu je uklonjen dva mjeseca kasnije. Morao je biti budan za vrijeme operacije.

Oporavak u bolnici nakon operacije trajao je oko tjedan dana, a tada mu je rečeno da se neće moći vratiti na posao u bliskoj budućnosti.Ipak, samo tri mjeseca kasnije nastavio je raditi pune noćne smjene u hostelu za beskućnike. Mjesec dana kasnije odradio je i utrku izdržljivosti koja se sastoji od staze s preprekama od 16 do 19 km. Sada osim što radi, Carpenter nastavlja svoje fizičke aktivnosti planinarenjem na Kilimanjaro, najvišu planinu u Africi, u dobrotvorne svrhe.

>> VIDEO Prizor u Zagrebu koji izaziva zgražanje: Odbačen medicinski otpad danima stoji u Gundulićevoj ulici