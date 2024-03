PIŠE MILJENKO JERGOVIĆ

Ivan Markešić, sociolog smrti koji je za epidemije koronavirusa branio pravo ljudi da se vesele

Upoznali smo se tako što mi je jednoga dana telefonirao. Telefon svjetlozeleni, proizvod Iskre Kranj, iz sredine šezdesetih. Predstavio se, rekao mi da je nedavno postao to i to, i da bi volio da popijemo kavu. Bile su mi tek dvadeset četiri, ali samo što se nisam srušio kad je rekao što je on to postao: glavni tajnik HDZ BiH