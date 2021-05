Optužena: On mi je muž. Pljunuo me je i pljusnuo. Žrtva: Čupala me za kosu

Da posao i ljubav ne treba miješati, pogotovo kada se ljubav iz aktualne pretvori u bivšu, svjedoči jedan događaj iz prosinca lani, koji je ovih dana rezultirao optužnicom. Podiglo ju je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv šest osoba, optuženih za nanošenje ili pokušaj nanošenja teške ozljede. Žrtve su bili Željko P. i njegov nećak Tomislav P., a s druge strane megdana našli su se Merima P., supruga Željka P. te Borna Đ., Ivan T. Đani U. i Danijela R. Sukob je izbio zbog prodaje borova, a pri tome su letjele šake, limenke, metalni stalci te je čak uporabljena i motorna pila!?

Cijele priča, koja je s obzirom na razmjere sukoba, mogla zavrišti i puno gore, okončana je dolaskom policije, nakon čega su Željko P. i Tomislav P. završili u bolnici, a ostali protagonisti priče prvo u policiji, a zatim neki od njih i u Remetincu.

Sve je počelo 18. prosinca 2020. u 20.35 na raskrižju Martićeve i Heinzlove ulice u Zagrebu. Tamo su supružnici Željko P. i Merima P., čiji su odnosi duže vrijeme bili narušeni, svatko za sebe prodavali borove. A ta je prodaja, po svemu sudeći bolje išla Željku P,. što je, tvrdi tužiteljstvo, razljutilo Merimu P. Pa je ona zajedno s Bornom Đ., Danijem U.,Ivanom U. te Danijelom R. došla do Željka P.

- Zbog tebe smo izgubili 7000 kuna! - povikala mu je Danijela R., nakon čega ga je počela rukama udarati po glavi i tijelu.

U udaranju Željka P., tvrdi tužiteljstvo, pridružio joj se Borna Đ. koji je Željka P. osim rukama udarao i limenkama po glavi. Uslijed tolikih udaraca, ovaj je pao na pod, gdje su nogama po glavi i tijelu nastavili tući Borna Đ., Ivan T. i Đani U. Strica je pokušao obraniti Tomislav P. no on je također napadnut i izudaran, a Đani U. se tereti da ga je ne samo tukao, već i da je na njega bacao stalak s borom!?. Metalni stalak bez bora, Đani U. je bacao i na Željka P., a daljnje napada i gađanje borovima, spriječio je dolazak policajaca. Željko P. imao je brojne razedoritne po licu i kapcima, zadobio je prijelom bočnog i vanjskog zida kosti očne šupljine, imao je slomljen nos, prijelom rebra... Njegov nećak je bio lakše ozlijeđen, no ostao je bez jednog zuba.

Merina P. je u svojoj obrani navela da je ona u braku sa Željkom P., a onda je ispričala svoju verziju događaja.

- Neposredno prije svega ovoga, Željko me pljusnuo i pljunuo. Onda je došla Danijela koja je skočila na njega i oni su tada pali na pod. Tomo je stalkom u glavu pogodio Ivana. Ne znam tko je koga udarao, ali ja u niti jednom trenutku nisam udarala svog supruga. A mali je upalio motorku i njome je zakačila Ivana po ruci - branila se Merima P.

Sličnu priču ispričali su i njezini suoptuženici, koji su tvrdili da je sve počelo nakon što ju je suprug pljusnuo, a spominjali su i neke ključeve koje im nije htio dati. Očekivano, sasvim drugačiju priču imali su Željko P. i Tomislav P., a toj su priči, sudeći po optužnici, istražitelji puno više vjerovali. Željko P. je kazao da je sve počelo kada se Danijela R. pojavila s trojicom, kako je kazao, Roma.

- Ona me je prva počela po glavi čupati i tući, a onda su joj se pridružili i ti mladići. Od njih poznajem Đanija U.. Kasnije sam povezao da me nakon nje prvi počeo udarati Borna Đ. i to nekom limenkom koju je imao u ruci. Tukao me je i šakama po glavi. Od tih sam udaraca pao na tlo, a oni su me nastavili tući nogama. Sva trojica. Vidio sam da tuku i mog nećaka, a Đani U. je u ruci držao željezni stalak od borova, koji je bacio na mene. Kada je napad na mene počeo, bila je upaljena motorna pila - kazao je Željko P.

Njegov nećak je osim o tome kako su ga tukli, svjedočio i kako mu je u tom metežu, netko od napadača pokušao oteti torbicu s novcem dok mu je Merima P. uzela mobitel iz ruke, jer je htio zvati policiju. Da nije došla policija, siguran sam da bi nas ubili, jer moja strina niti u jednom trenutku nije spriječila te muškarce da mi napadaju strica. A vidio sam i da ga je ona udarala rukama po tijelu - kazao je Tomislav P.