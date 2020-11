Optužen za varanje na PDV-u: Uhićenje izbjegao skokom kroz prozor dok mu je policija kucala na vrata

USKOK je podigao optužnicu u akciji Zeko u kojoj je optuženo 17 osoba predvođenih Dariom Horvatom te tri trgovačka društva.

Horvat je lani u studenom uhićen u Crikvenici i to kao jedan od najtraženijih bjegunaca s Europolove liste najtraženijih, a osim njega još su optuženi Šimun Grabovac, Pave Šimić, Igor Galović, Ivana Jug, Nikolina Huzanić Vrabelj, Mario Vrabelj, Dino Rizvić, Ivana Reich, Viktorija Feletar, Zoran Gavrilović, Tomislav Jakopović, Danijela Jakopović, Željko Sabljić, Kristijan Katanec... te tri tri tvrtke. USKOK ih tereti za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su utajivali porez, odnosno varali na PDV-u, čime su proračun oštetili za 9,2 milijuna kuna dok su sebi pribavili nepripadnu imovinsku koristi od najmanje pet milijuna kuna, a optuženim trgovačkim društvima oko 5,9 milijuna kuna

Radi se o tzv. shemi nestajućih trgovaca, a prema optužnici sve se događalo do 1. siječnja 2018. do 12. ožujka 2019. u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj. Horvat koji je prema USKOK-u bio mozak cijele operacije, organizirao je ostale koji su preko spomenutih trgovačkih društava nabavljali raznu robu od inozemnih proizvođača. Postojala su prava i fiktivna društva, za robu su se isporučivali i krivotvoreni računi, a PDV nije uplaćivan u proračun, već su ga optuženici podizali i dijelili između sebe. USKOK je u optužnici predložio da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist.

Inače, kada je istraga u aferi Zeko otvorena, ona je što se tiče Horvata počela dosta spektakularno. Jer dok su njegovi, tada, suosumnjičenici u ožujku 2019. uhićeni, on je to uhićenje izbjegao doslovno u zadnji tren. Svega par minuta prije no što će mu policajci s nalogom za pretragu pokucati na vrata stana u Drežničkoj ulici, Horvat je iskočio kroz prozor stana. Bježeći je odbacio mobitel koji je imao od sebe, a njegov skok kroz prozor, bijeg i odbacivanje mobitela, snimile su nadzorne kamere s okolnih objekata. Istražitelji su tako ušli u prazan Horvatov stan, no iz njega nisu otišli praznih ruku. Izuzeli su hrpu dokumentacije, u vrtu stana našli su i zakopan pištolj, za kojeg su posumnjali da je njegov.

Od tog nesvakidašnjeg bijega do studenog lani kada je uhićen, Horvat se uspješno skrivao, iako je za njim bila izdana međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog. U međuvremenu je završio i na listi najtraženijih europskih bjegunaca za kojima je tragao i Europol, a u njegovom uhićenju je sudjelovao FAST TEAM, policijska postrojba specijalizirana za potragu i uhićenja traženijih bjegunaca. I neki drugi Horvatovi suoptuženici imaju živopisnu povijest.

Kristijan Katanec, prije uhićenja u akciji Zeko u javnosti se pojavljivao kao predsjednik Udruge samohranih očeva “Pateros”. Igora Galovića se 2009. sumnjičilo da je oteo i pretukao prostitutku, kako bi je spriječio da svjedoči protiv njega i još jedne osobe, dok se Zoranu Gavriloviću na zagrebačkom Županijskom sudu sudilo zbog optužbi da je 2013. organizirao prebacivanje 40 kilograma marihuane iz Crne Gore, a pošiljke su, između ostaloga, jedno vrijeme bile skrivane u Domu za starije i nemoćne osobe u Brezovici.