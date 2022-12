Oporba: Pokušava se prikriti povećanje plaća državnim dužnosnicima i zastupnicima

Za razliku od vladajućih koji su u petak u saborskoj raspravi hvalili tri zakona koja reguliraju novi model izračuna plaća dužnosnika i službenika, iz redova oporbe poručili su kako je cilj prikriti povećanje plaća državnim dužnosnicima i saborskim zastupnicima za šest posto. "U lokalnim sredinama gdje je sve jače gospodarstvo i mogućnost novog zapošljavanja kvalitetnog kadra u gospodarskom sektoru dolazi do odljeva stručnih kadrova iz gradova ili općina", ustvrdila je Branka Juričev Martinčev (Klub HDZ-a).

Istovremeno, upozorila je i na negativnu selekciju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave jer se u njima visokoobrazovani teško odlučuju ostati s obzirom na to da su osobni dohoci iznimno mali. "Gubitkom kvalitetnog kadra te jedinice lokalne samouprave nemaju ni šanse za razvoj. Na natječaje se sve manje ljudi javlja", kazala je.

Juričev Martinčev je navela kako se s predloženim zakonima izrađuju mjerila za određivanje plaća svih (općinskih načelnika, gradonačelnika, župana, službenika, državnih službenika i dr.) sukladno planiranoj reformi definiranoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. što je uvjet za povlačenje EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Bauk: Hvala kolegama iz vladajuće većine na božićnici

Za razliku od vladajućih, većina oporbe smatra kako je cilj predloženoga prikriti povećanje plaća državnim dužnosnicima i saborskim zastupnicima za šest posto. "Koliko ste morali toga reći da bi prikrili glavnu intenciju ovog zakona (o obvezama i pravima državnih dužnosnika) kako bi prikrili povećanje plaća državnim dužnosnicima za šest posto", rekao je Arsen Bauk (Klub SDP-a).

Podsjetivši na povijest kako je došlo do razlike u osnovicama između dužnosnika i službenika, Bauk je upozorio i da je sada ta razlika 30 posto. Smatra da su glavni tajnici u ministarstvima "najbolji primjeri apsurdnosti situacije" koji su "slalomom" između državnog dužnosnika i službenika i promjenama osnovica došli do toga da imaju skoro koeficijent kao premijer.

No, upozorio je, Vlada je od 2016. to mogla smanjiti ali je "to nepopularno". "Kolegama iz vladajuće većine i predsjedniku vlade zahvaljujem na božićnici. Hvala vam, niste trebali", poručio je ironično Bauk.

I Damir Bakić (Klub zeleno-lijevog bloka) rekao je kako se nigdje u obrazloženju niti u tekstu izmjena Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ne spominje povećanje plaća iako se tim prijedlogom zakona plaće dužnosnika efektivno dižu za šest posto. Drži kao to samo po sebi nije sporno, ali je nejasno zašto se to izbjegava reći.

Navodeći kako će se tim zakonom za šest posto povećati plaće i saborskim zastupnicima, Bakić smatra da bi zastupnici trebali imati obavezu dolaska na sjednicu i odbore kojima su članovi kao i obavezu dolaska na glasanje.

Miletić: Ima zastupnika koje moram googlati da vidim kako izgledaju

I Marin Miletić (Klub Mosta) upozorio je da ima zastupnika koje, kada ih slučajno sretne u Saboru, mora 'googlati' jer ne zna kako izgledaju. "Ne znam kako izgledaju jer sam ih u ove dvije godine vidio petnaestak puta u Saboru, i među vladajućima i u oporbi", kazao je. Smatra da je za to odgovoran narod koji ih je birao za saborske zastupnike.

Vezano uz plaće, Miletić drži da bi one trebale biti uređene kroz pravedni sustav koji bi adekvatno nagradio građane sukladno odgovornosti i obimu posla koji obavljaju. "Držim potpuno nepravednim odnos vladajućih prema zaboravljenim državnim službenicima (učitelji, medicinske sestre, zaposleni u pravosuđu osim sudaca i dr). Bacaju im se 'mrvice' sa 'stola gospodara' kupuje se socijalni mir za 'siću'", upozorio je.