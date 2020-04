Oporba optužila ministra Beroša i Vladu za retrokativnost zakona

Saborski zastupnici i zastupnice danas su, nakon uskrsnih blagdana, nastavili rad, i to opet u zgradi na Markovu trgu u koju su se, nakon oštećenja u potresu, vratili nakon skoro četiri tjedna. Zasjedanje su započeli slobodnim govorima, a onda nastavili raspravom o predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje je u sabornici predstavio i branio ministar zdravstva Vili Beroš.

- Cilj nam je ovim Zakonom pronaći najdjelotvorniji način upravljanja krizom jer se Hrvatska prvi put susreće s novom pravnom situacijom koja zakonom nije izrijekom definirana. Popis zaraznih bolesti u Zakonu će se upotpuniti koronavirusom, a definirat će se epidemiološke mjere izolacije, odnosno samoizolacije. Jer nema one zemlje koja može osigurati hospitalizaciju za sve. Zakonom će se i propisati da Vlada donosi odluku o proglašenju epidemije, dok će ministar zdravstva moći proglasiti opasnost od epidemije, a veće ovlasti dat će se sanitarnim inspektorima za nadzor samoizolacije ili karantene te propisati kazne za kršenje tih mjera - kazao je Beroš.

Nakon toga uslijedila je rasprava u kojoj su oporbeni zastupnici, započevši s Mostovim Robertom Podolnjakom, u nizu kritika najprije ustvrdili da se radi o retrogradnom postupku, odnosno naknadnom donošenju Zakona koji bi trebao ozakoniti sve one što se već događa te što se odlučilo i provodi dosadašnjim odlukama vladajućih.

- Ova situacija je pokazala priličnu zrelost građana. Naravno, uvijek ima luđaka, ali većina se ponašala razumski. To bi im trebalo priznati, isto kao što bi se trebalo priznati da je odluke donosilo tijelo koje nije za to nadležno. Neke su se stvari oko ovlasti Stožera prekršile, no građani su reagirali zdravorazumski i neke stvari u tom trenutku naprosto nisu propitkivali. Nakon što su se ljudi ponašali pristojno, nemojte pokušavati dokazati nešto što ne stoji. Ovaj zakon propisuje mjere retroaktivno, mjere koje će važiti unatrag. On se mora donijeti jer se de facto ponašalo protuzakonito kada su se donosile odluke - ustvrdila je GLAS-ova Vesna Pusić dodavši da za razvlašćivanje ministra zdravstva možda nije najpogodniji trenutak, čime se dotaknula prijedloga da odluku o epidemiji ubuduće donosi Vlada.

- Radi o kvazi-retroaktivnosti koju Ustavni sud dozvoljava - uzvratio je ministar zdravstva da bi onda bio zasut i brojnim pitanjima.

Tomislava Panenića iz Nezavisne liste mladih zanimale su mjere zabrane kretanja u manjim općinama koje nemaju ljekarnu ili poštu, a moraju tražiti propusnice za odlazak u drugu općinu.

Nezavisnog Ivica Mišić upitao je do kada će sve ovo trajati, usput kritizirajući i vodstvo splitskog Doma za starije, a situacija u tom Domu zanimala je i Mostova Miru Bulja. Ivan Lovrinović predložio je pak da se Stožer javnosti počne obraćati jednom u dva dana kako bi se sve malo relaksiralo.

- Nakon inicijalnog šoka, kad smo donijeli mjere u najboljoj namjeri, sad vidimo da pojedino postupanje ima nekih loših elemenata. Iz dana u dan raspravljamo o elementima. Mjere zabrane kretanja donijeli smo za zaštitu zdravlja ljudi. Opravdano je razmišljati da bi neke manje općine mogle funkcionirati na način na koji ste rekli. Teško je predvidjeti kraj. Volim biti optimističan i mišljenja bazirati na infektološkoj struci koja kaže da sve ovakve bolesti imaju svoje cikluse. No kad to usporedim s razmišljanjima stranih stručnjaka koji kažu da će to ipak trajati neko vrijeme, tu je nesrazmjer. Situacija u domovima za starije je specifična. Nijedna država nije našla recept za sprečavanje ulaska virusa u tu populaciju. Naše upute su da se posebna pažnja posveti simptomima virusa. U Domu u Splitu bile su inspekcije i rezultati se očekuju. Ako se detektira propust u obnašanju dužnosti, bit će sankcije. A Stožer već 15-tak dana ima konferencije za medije jednom dnevno.Nastojimo biti stručni i objektivni. Ako možemo, damo tračak nade, ali prije svega nastojimo biti transparentni i objektivni - uzvratio je Beroš koji se osvrnuo i na pitanja o trošenju medicinske opreme i dezinfekciji, kao i na upit Vlahe Orepića - jesmo li u krizi te hoće li ljudi u skladu sa Zakonom dobiti naknadu zbog zabrane kretanja.

- Medicinska se oprema enormno troši. Samo jedan zaraženi zahtijeva pedeset komada opreme, za sve liječnike, medicinske sestre, laboratorij. Dezinfekcija domova i zdravstvenih ustanova dobro je došla, ali dezinfekcija javnih prostora i ulica ne bi bila učinkovita. Nalazimo se u određenoj vrsti krize i mislim da smo našli dobar odgovor na nju. Zakon predviđa da nema naknade kada se istovremeno proglase epidemija i pandemija. Isplata naknade izazvala bi nesagledive financijske troškove - reče Beroš. .

Na opasku Miranda Mrsića iz Demokrata da građanima mora reći što i kako dalje, ministar se nadovezao riječima: - I vi znate da epidemije imaju određena pravila ponašanja. Nije moguće sve predvidjeti s apsolutnom sigurnošću jer se radi o novom virusu. I dalje moramo držati pod kontrolom broj novooboljelih i po mogućnosti smanjivati ih. I tek ćemo tada početi razmišljati o relaksaciji mjera. Ali to mora biti dozirano i postepeno.

U jednom je trenutku pak izlaganje HDS-ovog Branka Hrga izazvalo brojen reakcije i zahtjeve za stankom. Naime, Hrg je zapitao je li važnije da ministar Beroš, koji leti po Hrvatskoj od problema do problema, sad sjedi u Saboru i slušati njihova nadmudrivanja ili da radi svoj posao, a on drži da bi Beroš trebao biti gdje su žarišta.

- Normalna je stvar da oporba ukaže na propuste, ali probajmo u svemu tome imati mjere i slati poruku da i dalje trebamo slušati ljude koji vode krizu. Probajmo zatomiti tu želju za utakmicom i bodovima jer ovo nije vrijeme za političke bodove - reče Hrg.

Na to je SDP-ov Arsen Bauk ustvrdio da je Hrg omalovažavanjem Sabora i kritiziranjem ministra, koji je došao i Sabor i odgovara na njihova pitanja, prekršio poslovnik.

- Parlamentarna demokracija temelj je ove države. Ne prihvaćam da se na ovaj način omalovažava saborska rasprava. Svojim omalovažavanjem institucija Hrg je zaslužio titulu "vladajućeg Pernara" zbog načina na koji je relativizirao ulogu Sabora - objasnio je Bauk, dok je Mostov Miro Bulj naglasio da "ovo nije stožerokracija već demokracija".

- Zar se moramo pitati je li bogohulno postaviti pitanje ministru, smijemo li reći i konstatirati činjenično stanje da se neke mjere donose protuzakonito. Zabrinjava me činjenica da bilo tko bude stigmatiziran ako želi reći neku kritiku - nadovezao se i Vlaho Orepić. Hrg je na kraju ostao uvrijeđen zbog usporedbe s Pernarom.

Istodobno Bauk je kao šef Kluba zastupnika SDP-a, na konferenciji za medije, obznanio da je SDP podnio amandman na izmjene Zakona tražeći da se ovlasti koje se planiraju dati Nacionalnom stožeru civilne zaštite prebace na Vladu.

- Smatramo da je Vlada tijelo koje treba donositi odluke te vrste koje je do sada donosio stožer. Bude li amandman prihvaćen, podržat ćemo Zakon - reče Bauk.

Odmah mu je uzvratio predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika Branko Bačić odbacivši taj SDP-ov prijedlog i kazavši to novinarima: - Ne vidim da su se izmijenile okolnosti i da treba vrlo efikasnom radu Stožera sada ukidati prije dane ovlasti i propisivati neki drugi model upravljanja ovom krizom. Tim više što se izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti definira jasna uloga ministra zdravstva, Vlade i Stožera jer se propisuje da na prijedlog ministra zdravstva Stožer donosi određene odluke koje su pod nadzorom Vlade. Prema tome, taj amandman SDP-a već je sadržan u ovim izmjenama Zakona jer Stožer radi u dogovoru i pod nadzorom Vlade. Taj se model upravljanja krizom pokazao dobrim i efikasnim, a važno je da Stožer zasjeda cijeli dan, učinkovit je podizanje mjera na višu razinu ne bi moglo na takav način doprinijeti dobrim mjerama i postupanju Vlade i svih tijela uključenih u borbu protiv epidemije - ustvrdio je Bačić.

Upitan kako on komentira tvrdnje oporbenjaka da se radi o retroaktivnosti Zakona, Bačić je odgovorio da to nije točno jer se klasična retroaktivnost odnosi na situaciju koja je završena dok se tzv. kvazi-retroaktivno djelovanje Zakona odnosi na situaciju, što Ustav dopušta a Ustavni sud je i potvrdio, koje traje i koja će imati još reperkusija u budućnosti.