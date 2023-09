Opasna bolest širi se Splitom i županijom: 'Vraća se nakon puno godina zbog slabe procijepljenosti'

U Splitsko-dalmatinskoj županiji je kroz deveti mjesec zabilježeno devet slučajeva oboljele djece od hripavca, iznimno zarazne bakterijske bolesti, no iako se dosada radilo uglavnom o izoliranim obiteljskim slučajevima, situacija može prerasti u opasniju ako na vrijeme ne dođe do njenog kontroliranja. Osim devet slučajeva necijepljene dojenčadi koja je oboljela od hripavca, ovo ljeto zabilježeno je još 21 oboljelo dijete u dobi od jedne do šeste godine života, petero školske djece, te tri roditelja.