VIDEO Opasan ubojica pobjegao iz zatvora bez puno muke: Skriva se po šumama, policija nudi nagradu

Danelo Cavalcante (34), podrijetlom iz Brazila, pobjegao je iz zatvora u okrugu Chester. Nekoliko puta je prijavljeno da je viđen, ali policijska potraga za njim i dalje je neuspješna. Posljednji put se nalazio na ruralnom šumovitom području na oko 3 i pol kilometra od zatvora.

Bjegunac je na doživotan zatvor osuđen za ubojstvo svoje bivše djevojke. Policija upozorava kako se radi o izrazito opasnom čovjeku, te savjetuju stanovništvo da izbjegavaju prazne posjede na kojima bi se mogao skrivati, te da umjesto toga za pretragu takvih mjesta svakako kontaktiraju policiju.

VIDEO Brazilac na nevjerojatan način pobjegao iz američkog zatvora

"Tražimo pomoć javnosti. Prvo, dobro proučite fotografiju i opis Cavalcantea. Uvjereni smo da je on još uvijek na ovom području. Javite ako znate da trenutno ima praznih kuća i ne provjeravajte ih sami. Bjegunca smatramo vrlo opasnom osobom. Osuđen je za ubojstvo, no prije toga bio je umješan i u još jedno ubojstvo u Brazilu. Njemu i dalje ostaje mogućnost da se preda. Nadamo se da će to učiniti", rekao je George Bevins jedan od policijskih zapovjednika koji nadgledaju potragu.

The reward total for information that leads to the capture of Danelo Cavalcante has been increased to $20,000. Call 911 immediately with any sightings or suspicious activity. He is believed to be in the perimeter of Routes 926 and 52, Hillendale Road and Creek Road. pic.twitter.com/D5f3nSA8sJ