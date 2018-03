'Onaj tko pokuša zabraniti pjesmu "Bojnu Čavoglave" nije normalan'

Pjevač Marko Perković Thompson oglasio se vezano za preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću. Ujedno osvrnuo se i na poklič 'Za dom spremni' te svoju pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Za Vijeće je istaknuo da prema njegovu mišljenju ono nije mjerodavno jer članovi su i bivši komunisti. Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

- Zbog vaših učestalih pitanja vezano za raspravu o preporuci Vijeća za suočavanje s prošlošću, iznijet ću vam svoje mišljenje.

Pjesma “Bojna Čavoglave” nije zabranjena, niti bi smjela biti zabranjena i svatko onaj tko je pokuša zabraniti nije normalan, jer time zabranjuje simbole Domovinskog rata, a ta pjesma je jedan od tih simbola. Pjesma je nastala u Domovinskom ratu i nema nikakvu poveznicu s totalitarnim režimima iz prošlosti.

Uzvik “Za dom spremni” nije korišten samo u pjesmi “Bojna Čavoglave”, nego su ga koristili hrvatski branitelji iz gotovo svih postrojbi od početka Domovinskog rata pa sve do njegovog kraja, a postrojbe HOS-a su taj poklič uzele kao svoj službeni pozdrav. Kako su ga koristile postrojbe u Domovinskom ratu, tako sam ga i ja 1991. uvrstio u pjesmu koja je bila budnica i odigrala važnu ulogu u podizanju morala hrvatskim braniteljima, a koja i danas njeguje uspomenu na to vrijeme u kojem se stvarala Hrvatska država. To je jedina prava istina, a sve drugo je manipulacija od strane jugokomunističkih grupacija.

A kada već svi iznose svoj stav o pokliču “Za dom spremi”, želim i ja ovdje iznijeti svoj. Za razliku od tzv. “hrvatskih povjesničara”, ja držim da taj poklič nije jedino i ekskluzivno korišten za vrijeme NDH, nego je u raznim inačicama korišten i ranije kroz hrvatsku povijest. Istina je da je u ovom i sličnom obliku (“Za dom i Poglavnika”) korišten i za vrijeme NDH, što ga ne čini, ponavljam, isključivim vlasništvom Ustaškog pokreta niti ga se može potpuno poistovjetiti samo i isključivo s Ustaškim pokretom jer ima daleko starije korijene. Želim naglasiti još nešto, nije moguće i nije potrebno zanijekati i odbaciti sve ono što je na bilo koji način korišteno za vrijeme NDH, pa recimo kao primjer hrvatsku valutu kunu, vojne činove, nazive teritorijalnih jedinica (župan, županija) itd.

Moramo li se svega toga odreći i zakonom zabraniti samo zato što je korišteno i za vrijeme NDH? Mislim da ne trebamo i nećemo jer je to dio puno starije hrvatske povijesti. Pa tako i pozdrav “Za dom spremni” ima dublje korijene, ponavljam, u sličnim inačicama, pa je bilo sasvim prirodno da ‘91 posegnemo za tim pozdravom. A sam pozdrav u svojoj naravi je toliko nenasilan i plemenit te izražava spremnost za obranu svog doma i Domovine.

Želim još nešto reći o Vijeću koje je donijelo ove preporuke. Takvo Vijeće da bi za mene bilo mjerodavno i prihvatljivo moralo bi biti sastavljeno od članova koji nisu bili pripadnici niti Ustaškog, niti komunističkog pokreta. Ovo Vijeće to nije jer u njemu sjede i bivši komunisti. Ja mislim da veliki broj hrvatskih građana dijeli ovakvo mišljenje pa bih preporučio hrvatskoj Vladi i hrvatskim političarima da ga također uzmu u obzir.

Povijest, kako bližu tako i daljnju, možemo različito tumačiti, ali je ne možemo nijekati, a pogotovo iskrivljavati, poglavito kada se radi o simbolima i temeljima na kojima je nastala moderna hrvatska država, poručio je Thompson.