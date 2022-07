Ona je glavna kušačica u Iločkim podrumima: 'Svaki dan pijem 30 do 50 uzoraka vina'

Dok korača Starim podrumom, čiji su temelji udareni prije više od pola tisućljeća, Ivana Raguž s ponosom nam pokazuje boce na koje se nahvatao debeli sloj prašine. Arhivska su to vina koja pričaju priču o povijesti Iločkih podruma – od engleskog kraljevskog dvora, preko razaranja i borbe za svaku butelju u Domovinskom ratu pa do okretanja novih, suvremenih stranica.



A u tim novim stranicama utisnuto je i ime Ivane Raguž, glavne enologinje u Iločkim podrumima. Dokaz je to i da žene sve više osvajaju vinsku branšu u Hrvatskoj koja je, tradicionalno gledano, ipak (bila) rezervirana za muškarce. I jako im dobro ide.