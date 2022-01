Omikron pokrenuo pitanje COVID potvrda: 'Sada je njihova uporaba nešto manjeg značaja, ali je još uvijek smislena'

Broj novozaraženih koronavirusom galopirajuće raste pa se rekordi sada ruše na tjednoj razini. Jučer je tako zabilježen novi rekord od početka pandemije – 10.427 novozaraženih u 24 sata. Tjedan prije dosegnuto je bilo 9894 dnevno.

No situacija je zapravo i gora jer u službenu statistiku uvrštavaju se samo nalazi PCR testova, dok se broj pozitivnih nalaza brzih antigenskih testova (BAT), koji se odnedavno priznaju za dijagnozu COVID-19, ne objavljuju u dnevnim izvješćima. A od 22.344 testiranih antigenskim testovima, jučer je pozitivno bilo 5590 osoba, doznajemo u Ministarstvu zdravstva, što znači da je u srijedu za prethodna 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno ukupno 16.017 novih slučajeva zaraza koronavirusom.

Da je 90% cijepljenih...

Među PCR testovima udio pozitivnih je više od 51%, dok je među testiranima antigenskim testom taj udio upola manji.

Omikron-varijanta koronavirusa koja je u kratkom roku preuzela primat odolijeva postojećem cjepivu, no kod cijepljenih, posebice boosterom, izaziva ipak lakše posljedice. Svejedno virus mogu širiti i cijepljeni i necijepljeni, kao i oni koji su preboljeli prethodnu varijantu koronavirusa. Zbog toga se u posljednje vrijeme postavlja pitanje smislenosti primjene COVID potvrda.

Izraelski je ministar financija ustvrdio da "nema medicinske ni epidemiološke logike u zelenim propusnicama, kako zaključuju mnogi stručnjaci", dok su zdravstveni autoriteti u toj zemlji stava da cijepljenje i preboljenje i dalje nose određenu zaštite, pa zato primjenu COVID potvrda treba zadržati, ali bi je u nekom trenutku možda trebalo preispitati. Britanski je premijer najavio od sljedećeg tjedna ukidanje svih restrikcija, pa i COVID potvrda.

Ministar Beroš kaže kako je omikron promijenio niz elemenata pa se o tome raspravlja i na razini Europske unije. Jedinstvena EU digitalna COVID potvrda regulirana je na temelju EU direktive i odnosi se na prelazak granica, dok države članice imaju svaka vlastita pravila. Neke ih, naprotiv, pooštravaju, poput Francuske koja upravo uvodi 2G potvrde (cijepljenje ili preboljenje) za ulazak u kafiće, restorane.

– COVID potvrde prije omikrona bile su izuzetno važne i imale velik značaj. Sada je njihova upotreba nešto manjeg značaja, ali je još uvijek smislena – rekla nam je dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Epidemiolozi i ostali liječnici uglavnom ne misle da su COVID potvrde izgubile smisao te njihovo napuštanje ne smatraju dobrom idejom, bar ne zasad.

– Što dobijemo ako ih ukinemo? Potvrde imaju oni koju su preboljeli, cijepljeni ili testirani i svi oni imaju manju šansu da su zaraženi, i manje su zarazni, i u slučaju omikron-varijante. Nemamo cijepljenih devedeset posto stanovnika, što znači da i dalje možemo imati problema s epidemijom – navodi prof. Branko Kolarić iz NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".

Europarlamentarka i profesorica na riječkom Medicinskom fakultetu, prof. Romana Jerković, kaže da se s COVID potvrdama ipak osjećamo sigurnije.

– Brine me što znanost ne daje odgovore onom brzinom kojom građani to očekuju. Znanstvenici bi trebali dati input političarima što je najbolje i najsigurnije za zdravlje građana. Liječnica sam, ali se ne bavim cjepivima pa i sama očekujem takve informacije od onih koji su za to mjerodavni. Ipak, smatram da bismo trebali nastaviti koristiti COVID potvrde sve dok ne dobijemo više relevantnih, provjerenih i na znanosti utemeljenih činjenica – rekla je prof. Jerković.

Šlampavo uvedene

Od jedne smo obiteljske liječnice u neformalnom razgovoru pak čuli mišljenje kako su COVID potvrde izgubile svaki smisao. – Ima smisla kad smo testirali one sa simptomima, ali dolaskom omikrona, nažalost, postalo je beskorisno tražiti COVID potvrdu ako obolijevaju i triput cijepljeni – navodi liječnica, uz napomenu da za razliku od potvrda cijepljenje itekako ima smisla jer ipak znači blaže simptome u slučaju zaraze.

Prof. Ivan Đikić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Goethe u Frankfurtu kaže da su COVID potvrde imale izrazito dobar učinak u većini europskih zemalja jer su u znatnoj mjeri sprečavale širenje zaraze, a u isto su vrijeme motivirale velik broj ljudi na cijepljenje kao najbolji izlaz. Iako su i u Hrvatskoj mogle biti pozitivna mjera, kaže, zbog načina na koji su uvedene to nisu bile.

– U Hrvatskoj su COVID potvrde uvedene, blago reći, šlampavo, bez ikakvog reda, cilja, parametara, bez provjeravanja... U Hrvatskoj su one jedna potpuno promašena mjera koje se nitko nije pridržavao i normalno je da zbog toga što ni do sada nisu imale učinak ljudi ne vide razloga da se raspravlja o jednoj za Hrvatsku neefektivnoj mjeri – navodi prof. Đikić. Kaže i kako se u Hrvatskoj antigensko testiranje, koje je otprije pouzdano više od 90 posto, trebalo odavno početi priznavati, a da se sad to počelo samo zato što nema dovoljno PCR uređaja.

>> VIDEO Brzi test dovoljan za COVID potvrdu, ali ona će vrijediti samo u Hrvatskoj.