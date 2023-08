Oluja srušila pivski šator u Bavarskoj, najmanje 12 ozlijeđenih. Ženu ozlijedila tuča

Šest ljudi zadobilo je teže ozljede dok su pokušavali držati šator unatoč snažnim udarima vjetra. Nesreća se dogodila u mjestu Kissing, nekih 10 kilometara jugozapadno od Augsburga na jugu Njemačke. Hitne službe zbrinule su ozlijeđene i pozvale helikopter radi prijevoza unesrećenih.

Oluja je rušila stabla i raznosila krhotine po upravnom području Schwaben. Zgrade i automobili oštećeni su srušenim stablima. Vlasti su objavile da je starija žena ozlijeđena pogođena tučom i padom.

The heavy rains and hail in Odelzhausen, Germany 🇩🇪 (26.08.2023) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/mISYzonwyC

A powerful storm with strong winds was reported in Stuttgart, Baden - Württemberg and Bavaria, Germany, causing damage with downed trees and and closed rail routespic.twitter.com/ohBW13ihCG